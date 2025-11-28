北京2027武統台灣？知識網紅鬆口吐實情

▲總統賴清德日前拋出「2027武統台灣說」引發外界恐慌，知識型網紅敏迪也分析其中真正概念。（圖／翻攝自臉書敏迪選讀）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日在記者會中提到，北京正以2027年為目標節點，推進攻台相關準備；隨後遭部分媒體以「證實中國將在2027年攻台」為題報導，掀起外界一陣恐慌，當晚總統府發言人郭雅慧急發聲駁斥，相關說法屬「錯誤且片面的解讀」。對此，知識型網紅「敏迪選讀」也進一步分析這番話的真正概念。

敏迪表示，首先說「2027」這個概念，這不是說習近平已經確定2027就要打台灣，而是綜合評估下來，中國會在那時候達到軍事實力的巔峰，那時如果攻台，成功機率會是最高。為什麼軍事實力會有高峰呢？難道不會一直成長嗎？因為軍事力量需要經濟實力的支撐，而中國現在進入相當明顯的通縮期。

敏迪提到，就在昨天，中國10年債殖利率第一次低於日本。當一個國家的殖利率下降，有幾種可能，第一種，認為未來會通縮。通縮是指物價下跌，當大家預期未來物價會持續下滑，就會更願意把錢投入債券這類穩定資產，導致債券價格上升、殖利率下降。

敏迪續指，第二種，認為未來經濟不會成長。如果今天一個國家股市進入熊市，沒什麼好的高報酬商品可買，大家就只好先把錢放到比較安全的債市，資金進來買長期國債，推升價格，一樣會導致殖利率降低，還有其他可能，但就不贅述。總之現在中國10年國債的殖利率低於日本，顯示市場對中國未來經濟的信心，低於對長期處於低利率的日本。

「沒有強盛的經濟，很難無止盡地窮兵黷武，所以不管是全世界的軍事智庫，乃至於中共自己，應該都清楚2027是個勝率最高的年份。」敏迪直言，但這難道代表2026、2028就不會動手嗎？當然不。動不動手，都只在習近平的一念之間，就看他敢不敢在勝率比較低的時候動手。

敏迪也進一步分享，自己是怎麼看待這個數字，對她來說，最簡單的做法就是「當作它一定會發生」。敏迪指出，她從2023年第一次講2027開始就一直說，習近平動手的機率是高的。因為綜觀所有線索，他所有的動作、喊話、閱兵，就是要收復台灣，沒有別的可能。

「所以今天聽到台灣總統說2027，不用慌張。就冷靜想想，如果它真的會發生，那我現在開始該做哪些事？」敏迪強調，焦慮往往是我們自己想像出來的，去看更多正確資訊、了解戰場的日常會長什麼樣子，當知道越多，就越不會焦慮，想像它會發生，現在開始準備。

