「北京2027武統台灣」 總統：企圖以武逼降、中共必射飛彈

總統賴清德今天(26日)早上在國高會議之後，召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，並宣布提出台幣1.25兆的特別預算案，以提升國防安全。總統談話就明確表示，北京當局現在做的一切，都是以2027武統台灣做準備，更直言中共攻台必發射飛彈！總統也強調宣布國防特別預算跟川習通話無關。

「北京2027武統台灣」 總統:企圖以武逼降（圖／TVBS）

總統賴清德在記者會上指出，北京當局正以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣。這項說法的嚴重性值得注意，尤其美國國會上週的聽證會曾提到「習近平指示解放軍必須在2027年具備成功入侵台灣的能力，但不一定是攻台日期」。賴清德進一步表示，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來八年投入1兆2500億元經費。他警告，中共的飛彈越來越多，若對台灣發動攻擊，一定會發射飛彈。

這筆1.25兆元特別預算將用於打造「台灣之盾」先進防空系統、強韌防衛作戰體系科技化，並提升國防自主能力。對於預算能否順利在立法院通過，賴清德呼籲守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式併吞淪為「中國台灣」，這是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。

編1.25兆國防特別預算 總統:中共必射飛彈（圖／TVBS）

在26日的記者會中，賴清德五次提到「民主台灣」、三次提到「中國台灣」。此外，美國媒體《華盛頓郵報》在記者會前幾小時刊登了賴清德的投書。對此，中國國台辦批評民進黨把台灣推入危險境地，「以美謀獨，自取滅亡」。

《華爾街日報》記者在會中詢問為何選在此時點召開記者會，尤其是在川習通話之後。賴清德表示，特別預算已經籌備多時，與美國前總統川普和中國國家主席習近平的對話沒有關係。路透社則追問賴清德是否擔心川普因美中貿易而犧牲台灣，對此賴清德表示對台美關係有信心，因為這有利於台美乃至區域利益。

