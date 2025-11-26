「北京2027武統台灣」 總統：企圖以武逼降

總統賴清德於今日上午召開國安高層會議，會後宣布將提出1.25兆元特別預算案，以強化台灣國防安全。賴清德指出，北京當局正以2027年武統台灣為目標，加速軍事整備並升高台灣周邊演習及灰帶侵擾，企圖以武力逼迫台灣投降。除軍事威脅外，中國也加大統戰滲透與分化力道，混淆台灣人民國家認同，目的是將「民主台灣」變成「中國台灣」。

總統賴清德提及中共要在2027年武統台灣。（圖／TVBS）

總統賴清德強調，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。面對中共近期一連串動作，賴政府特別召開國安高層會議討論因應之道。賴清德表示，北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，持續在台灣周邊進行軍事演習及各種侵擾，企圖以武力方式逼迫台灣統一或投降。

賴清德以中共通緝沈伯洋案例為例，指出中共正試圖形塑對台灣實質「治理」的假象。他進一步說明，中國正加大統戰滲透與分化力道，混淆國人的國家認同，削弱台灣內部團結，強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」與「愛國者治台」目標。這些作為的目的都是要將自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡。

對於當前局勢，賴清德認為，在中國所有併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。他指出有些人錯誤地認為只要台灣人願意割捨一些自由、犧牲一點主權，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取和平。

為因應挑戰，賴清德宣布將提出「守護民主台灣國安行動方案」，明年起在8年內投入1.25兆預算，打造台灣之盾等防禦工事。這項計畫也是賴清德近期投書華盛頓郵報的主要內容。賴清德呼籲朝野團結，支持國防預算，共同守護台灣，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，這必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。最後，賴清德以「天佑台灣，台灣加油」作為結語，表達守護台灣的決心。

