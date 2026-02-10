北健攜手土地公迎新春，深化在地文化與公益連結。（北健提供）

記者陳華興／桃園報導

農曆春節將至，為迎接丙午馬年，桃園市土地公文化館於八日舉辦「名家揮毫喜迎春」活動，現場除邀請桃園市漢字文化學會書法名家揮毫贈春聯外，更首度與在地媒體北健合作，將攝影棚搬進文化館。透過書法藝術與現代媒體科技的跨界結合，讓民眾在感受年節氣氛的同時，也能體驗書藝與媒體識讀的樂趣。

活動現場墨香四溢，書法老師們運筆如飛，不僅書寫傳統對聯，更發揮巧思將生肖「馬」融入字體設計。桃園市漢字文化學會老師呂國祈表示，將「春」字與「馬」的意象結合，設計出「馬春」合體字，取其台語諧音「有存（剩）」的吉祥寓意，祝福民眾新的一年五穀豐收、年年有餘。除了名家揮毫，現場也特別設置拓印體驗區，讓孩童利用海綿與模具親手製作春聯。書法老師李杏芬指出，拓印方式簡單易學，小朋友能透過DIY過程獲得成就感，將自己親手製作的春聯帶回家張貼，更具教育意義。

北健總經理許巧妮表示，很榮幸一一五年可以與土地公文化館合作，此次活動不僅是為了推廣CH三公用頻道，更希望透過寓教於樂的方式，讓民眾認識媒體識讀的重要性。而現場除了影音拍攝體驗，「好運連筊大挑戰」互動遊戲更是融入媒體素養知識，同時她也擔任關主，邀請獲得大獎的小朋友擲筊PK，再送出小熊捏捏樂玩具，總經理許巧妮強調，公用頻道是屬於全民的發聲平台，八日民眾所拍攝的短影片，預計將於三月份在CH三頻道播出，落實「人人都能成為公用頻道主角」的媒體近用理念。