北分署助企業強化人才培訓 明年12月開放申請

中小企業佔全國企業總數逾98%，是支撐台灣經濟的重要基石。然而受限於規模與資源，小型企業在人才培訓上常面臨經驗不足與經費有限的挑戰。為協助企業強化人才培育，勞動部勞動力發展署推動「小型企業人力提升計畫」，針對就業保險人數五○人以下的企業，提供訓練補助與專業輔導，協助在人力培育、技能升級與營運管理上同步精進。北分署表示，一一四年度轄區內已有逾八○○家企業參與計畫，開辦超過五一○○門課程，近六○○○名勞工受惠，展現協助小型企業提升人力資本的成效。

北分署指出，「小型企業人力提升計畫」結合顧問輔導資源，協助企業從實際需求出發，量身打造專屬培訓方案。顧問會依企業發展方向與人才需求，建議合適課程內容，涵蓋行銷管理、數位轉型、技術升級、領導統御、人力資源及財務管理等面向，並納入人工智慧與淨零碳排等新興主題。透過計畫協助，即可有效提升培訓品質與效益，並加速布局ESG與數位轉型。

以提供全方位建築資材的方智股份有限公司為例，長期重視綠色建築與環境永續材料研發。近年因應國際減碳與ESG揭露要求，積極推動永續治理與AI應用，以提升營運效率、行銷創新與市場競爭力。為強化員工在ESG與AI應用上的能力，方智公司運用北分署「小型企業人力提升計畫」資源，由顧問依需求規劃專屬訓練課程，內容涵蓋「ESG永續管理」、「產品創新策略」、「AI應用於知識管理與創新」及「生成式AI行銷應用」等主題。經系統化培訓後，逾九成參訓員工認為所學能實際運用，熟悉AI工具與數據分析，有效提升作業效率與產品設計創新。

方智公司何副理表示，課程讓員工能以AI輔助作業與決策，並將永續思維融入產品設計，使「綠色創新」從理念化為行動。展現企業在永續轉型下的前瞻與韌性，實現企業成長與社會責任並進的目標。

北分署表示，一一五年度計畫將於一一四年十二月起開放申請，歡迎轄區內小型企業運用資源，透過客製化輔導與諮詢，建構完善的人力培訓體系，為產業升級轉型注入新動能。若企業人數達五十一人以上，可申請「企業人力資源提升計畫」，由企業自行規劃「個別型」培訓方案，最高可獲九十五萬元訓練補助。詳情請上「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/NiL）查詢，或洽詢02-8995-6399，分機1391沈先生、1392謝小姐。