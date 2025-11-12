北分署助企業強化人才培訓 明年12月開放申請
中小企業佔全國企業總數逾98%，是支撐台灣經濟的重要基石。然而受限於規模與資源，小型企業在人才培訓上常面臨經驗不足與經費有限的挑戰。為協助企業強化人才培育，勞動部勞動力發展署推動「小型企業人力提升計畫」，針對就業保險人數五○人以下的企業，提供訓練補助與專業輔導，協助在人力培育、技能升級與營運管理上同步精進。北分署表示，一一四年度轄區內已有逾八○○家企業參與計畫，開辦超過五一○○門課程，近六○○○名勞工受惠，展現協助小型企業提升人力資本的成效。
北分署指出，「小型企業人力提升計畫」結合顧問輔導資源，協助企業從實際需求出發，量身打造專屬培訓方案。顧問會依企業發展方向與人才需求，建議合適課程內容，涵蓋行銷管理、數位轉型、技術升級、領導統御、人力資源及財務管理等面向，並納入人工智慧與淨零碳排等新興主題。透過計畫協助，即可有效提升培訓品質與效益，並加速布局ESG與數位轉型。
以提供全方位建築資材的方智股份有限公司為例，長期重視綠色建築與環境永續材料研發。近年因應國際減碳與ESG揭露要求，積極推動永續治理與AI應用，以提升營運效率、行銷創新與市場競爭力。為強化員工在ESG與AI應用上的能力，方智公司運用北分署「小型企業人力提升計畫」資源，由顧問依需求規劃專屬訓練課程，內容涵蓋「ESG永續管理」、「產品創新策略」、「AI應用於知識管理與創新」及「生成式AI行銷應用」等主題。經系統化培訓後，逾九成參訓員工認為所學能實際運用，熟悉AI工具與數據分析，有效提升作業效率與產品設計創新。
方智公司何副理表示，課程讓員工能以AI輔助作業與決策，並將永續思維融入產品設計，使「綠色創新」從理念化為行動。展現企業在永續轉型下的前瞻與韌性，實現企業成長與社會責任並進的目標。
北分署表示，一一五年度計畫將於一一四年十二月起開放申請，歡迎轄區內小型企業運用資源，透過客製化輔導與諮詢，建構完善的人力培訓體系，為產業升級轉型注入新動能。若企業人數達五十一人以上，可申請「企業人力資源提升計畫」，由企業自行規劃「個別型」培訓方案，最高可獲九十五萬元訓練補助。詳情請上「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/NiL）查詢，或洽詢02-8995-6399，分機1391沈先生、1392謝小姐。
其他人也在看
傳奇網路2025年獲利不如去年 Q4新遊戲上市、明年推兩款新作
遊戲自研商傳奇（4994）公告第三季每股稅後純益為0.49元，年減6成，累計前三季每股稅後純益為1.71元，遠低於去年同期的3.71元。該公司表示，由於去年度推出「星界神話」遊戲，受到市場歡迎，基期較高，與今年落差較大。中時財經即時 ・ 13 小時前
Gogolook本業已連三季獲利
信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告2025年第三季財報。受惠於營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續三季獲利。累計前三季稅後純益為703萬元，每股稅後純益0.20元。中時財經即時 ・ 13 小時前
高分署攜產官學分享三大重點產業趨勢促青年就業
記者張翔／高雄報導 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今(11)日於高雄漢來大飯店舉辦「…中華日報 ・ 1 天前
北分署助企業強化人才培訓 115年度計畫12月開放申請
中小企業佔全國企業總數逾98%，是支撐台灣經濟的重要基石。然而受限於規模與資源，小型企業在人才培訓上常面臨經驗不足與經費有限的挑戰，為協助企業強化人才培育，勞動部勞動力發展署推動「小型企業人力提升計畫」，針對就業保險人數50人以下的企業，提供訓練補助與專業輔導，協助在人力培育、技能升級與營運管理上同步精進。北分署表示，114年度轄區內已有逾800家企業參與計畫，開辦超過5,100門課程，近6,000名勞工受惠，展現協助小型企業提升人力資本的成效。並指「小型企業人力提升計畫」結合顧問輔導資源，協助企業從實際需求出發，量身打造專屬培訓方案。顧問會依企業發展方向與人才需求，建議合適課程內容，涵蓋行銷管理、數位轉型、技術升級、領導統御、人力資源及財務管理等面向，並納入人工智慧與淨零碳排等新興主題。透過計畫協助，即可有效提升培訓品質與效益，並加速布局ESG與數位轉型。舉提供全方位建築資材的方智公司為例，長期重視綠色建築與環境永續材料研發。近年因應國際減碳與ESG揭露要求，積極推動永續治理與AI應用，以提升營運效率、行銷創新與市場競爭力。為強化員工在ESG與AI應用上的能力，方智公司運用北分署「小台灣好新聞 ・ 22 小時前
緯創：明年AI伺服器逐季增溫 網通業務10倍成長
（中央社記者江明晏台北12日電）緯創表示，明年AI伺服器等相關產品逐季增溫，並有雙位數成長幅度，緯創近年也切入網通業務，明年將迎來「10倍的成長」。中央社 ・ 13 小時前
普發現金17日起ATM領現 首周郵局臨櫃領現「如何分流」看過來
「全民+1政府相挺」普發現金1萬元，首波入帳自12日啟動，12日一度部分銀行出現網路銀行、行動銀行等速度變慢情形。銀行主管表示，主要是查詢普發現金是否入帳的民眾眾多，不過，僅出現短時間的網路壅塞情形，並未影響其他交易。中時財經即時 ・ 13 小時前
仁寶Q3每股賺0.45元 追加2.29億美元投資美國
仁寶（2324）今（12）日公布第三季營收，為1,871.20億元，較上季成長4%，主要受惠於電腦產品及智慧裝置產品（包含穿戴裝置及智慧型手機）營收增加。獲利方面，第三季毛利率為5.7%，營業淨利率為1.4%，顯示公司轉型效益逐步顯現，獲利率維持穩定，第三季營業淨利為26.72億元，季增2%。業外收支回歸穩定，貢獻5.45億元，使稅前淨利較上季回升149%，稅後純益19.47億元，較上季成長304%，每股稅後純益（EPS）為0.45元。中時財經即時 ・ 13 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
中華汽車「全齡人才生態圈」榮登《天下》人才永續獎榜首
《天下雜誌》2025「人才永續獎」公布結果，中華汽車在眾多頂尖企業中脫穎而出，榮獲製造業類別第一名。與中華汽車並列入選的企業包括台積電、聯發科、光寶科、鴻海等科技與半導體巨頭，這不僅凸顯企業對人才的重視，也彰顯中華汽車在人才培育上長期投入的努力。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 14 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 3 小時前