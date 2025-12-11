北分署推動「勞工就業通計畫」 挺勞工速就業獲好評





因應國際經貿變動及美國關稅政策對產業造成的影響，勞動部推動「勞工就業通計畫」，以「撐雇主、挺勞工」為核心，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，降低企業用人負擔，同時協助失業勞工加速銜接適合工作。為讓更多民眾善用相關措施，北分署所屬就業中心積極深入地方，包括村里長辦公室、社區活動中心、傳統市場及原住民部落等，透過「走動式駐點服務」協助民眾踏出求職第一步。截至目前，已協助超過千名受影響勞工完成求職登記。

北分署表示，面對快速變動的國際經貿情勢，就服人員除了臨櫃服務，也主動與受影響企業聯繫，掌握企業與待業勞工需求，並依工作經驗、技能、通勤距離及家庭情況提供個別化媒合、跨域就業津貼、缺工就業獎勵或失業認定等協助，以縮短求職轉銜期。「走動式駐點服務」有效拉近就服人員與民眾距離，突破傳統櫃檯限制，提供即時、貼近生活的支持。

44 歲的方小姐從事機械設備作業員逾12年，今年7月因國際經貿情勢衝擊導致訂單縮減而離職。移居宜蘭後，她希望延續原有經驗，但當地同類型職缺有限，求職受阻。其間雖參加照顧服務訓練課程，但結訓後仍對未來方向感到迷惘。

恰巧北分署羅東就業中心在蘇澳社福中心提供「走動式服務」，就服員主動向她介紹「勞工就業通計畫」的多元協助措施。經評估她的求職需求與特質，考量宜蘭長照產業缺工，就服員運用「照顧服務業缺工就業獎勵」提升誘因，協助她重新定位方向。最終在中心媒合下順利錄取居家照顧服務員，目前已穩定就業。方小姐很感謝就服人員主動說明資源，讓她踏出求職第一步。

北分署指出，對技能需補強的失業者，北分署可協助媒合職前訓練、在職訓練或工作崗位訓練；若企業採「先僱用、後訓練」的工作崗位訓練模式，也可申請補助。另針對中高齡或因工作內容、設備或身體條件受限的求職者，提供職務再設計，包括改善設備、調整流程或導入輔具，每名勞工每年最高補助 10 萬元，以提升留用與穩定就業。更多資訊可至「台灣就業通」網站查詢，或洽0800-777-888及各就業中心。

