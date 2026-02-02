北分署推薦鳳凰店家年節好禮 支持在地創業迎新春





年節送禮不只講究美味與質感，越來越多民眾也希望用消費支持有理念、有實力的品牌。春節前夕，勞動力發展署北分署匯集18家轄區所輔導的微型創業鳳凰商家，推出春節特色好禮「駿馬報喜，匠心傳遞」商品型錄，從餐桌美味到日常用品，讓送禮不只是心意，更是支持創業者站穩市場的行動。

從產地到餐桌，鳳凰商家以專業與創新展現臺灣飲食實力。品澄農產（綠萌）推廣生態永續農法，以溫湯消毒取代化學藥劑育苗，推出零化學的「綠映大地有機米禮盒」；卡稻農以自然農法復育生態棲地，提供臺灣冠軍白米糙米雙選擇；平安生鮮選用臺灣放養土雞熬製純天然「雄雄滴雞精禮盒」，為年節補充滿滿元氣；蔡技食品結合基隆在地海味，以XO干貝醬、鎖管醬與千層手工煎餅打造「海味豆腐岩禮盒」，呈現地方特色。

霽月肉鬆選用新鮮溫體豬慢火翻炒，低脂純肉結合蕎麥與海苔，推出三種風味的「霽月肉鬆禮盒」；穎品茶業、美好花生與來福茶精選阿里山、日月潭及花蓮瑞穗臺灣育種好茶，搭配花蓮鳳林花生、手工牛軋糖與烏桕蜜，推出「錦繡茶山」、「花月好茶」與「蜜與茶」三款特色年節禮盒，將在地茶葉與伴手食材巧妙結合；凱飛國際與放心購（墨麗）以AI智能與手工兩種方式挑豆、烘豆，推出「啡嘗親蜜」與「事事圓滿」咖啡豆禮盒，讓年節午後也能享受好咖啡的悠閒時光。

鳳凰商家以「少負擔、多安心」為核心推出多元健康選擇。半個女主以健康、質好為研發理念，推出五種風味的「女主明星醬品」，為年節料理增添層次；天湧茶將傳統醋釀工藝轉化為時尚手搖飲品，提升健康味蕾；麥點（蘇菲亞）結合在地小農食材製作減醣、少油焦糖堅果塔，是闔家團聚共享的健康點心。

年節送禮不只限於吃喝，生活用品同樣充滿巧思。晶晶手工皂與鈦生利企業推出手作皂禮盒，以天然香氣搭配寓意吉祥的「好柿發生」香皂，洗出新年好運氣；薇豐研發無毒純蠟觸碰充電式「LED蠟燭金旺鳳梨燈」，環保又安全；倍思親研發100% MIT醫療級專業護具，守護全家人安康；愛慕推出寵物專用草本植萃調理霜，讓毛小孩也感受新春溫暖。

北分署表示，「微型創業鳳凰計畫」每年輔導超過1,400人次，服務對象涵蓋女性、中高齡者及失（待）業者等多元族群。計畫透過創業課程、諮詢輔導及「微型創業鳳凰貸款」，提供市場行銷、財務規劃、貸款輔導等全方位支援，協助創業者將夢想落實。歡迎掃碼採購「駿馬報喜，匠心傳遞」電子型錄商品(https://gov.tw/7wh），邀請您為年節送禮增添一份支持在地創業、傳遞社會溫暖的意義，用心意與祝福迎接新年。



