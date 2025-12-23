北分署攜手企業推中高齡友善就業 7單位獲「友善就業菁采獎」肯定





因應人口高齡化及勞動市場結構轉變，為鼓勵企業營造友善職場、促進中高齡及高齡者穩定就業，勞動部勞動力發展署辦理「友善就業菁采獎」，表揚在中高齡及高齡者人力運用、世代合作，以及友善職場措施上具體實踐成果的優良單位與人員。昨（22）日舉行頒獎典禮，北分署轄區合作夥伴表現亮眼，共有7個單位獲獎，展現不同產業在進用與留任中高齡及高齡人力上的多元成果，也顯示友善就業逐步內化為企業制度與組織文化。

北分署表示，「友善就業菁采獎」不僅肯定得獎單位與個人的投入，更具示範與擴散效益，相關作法可供其他企業借鏡。面對人口高齡化及勞動市場結構轉變，北分署持續透過政策推動與輔導資源，協助企業強化中高齡及高齡者人力運用，結合世代合作與職務再設計，打造更具包容性與彈性的職場環境，凸顯中高齡及高齡者的專業價值與發展潛力。

北分署轄區合作夥伴在「職場領航組」中，共獲大型企業、中小型企業及大型機構等3項獎項。二十一世紀生活事業股份有限公司（大型企業）在北分署銀髮人才資源中心協助下，辦理中高齡職場體驗式徵才，並結合彈性排班、獎勵制度及視覺化訓練教材設計，近3年中高齡員工人數成長率達161%。迪芬尼聲學科技股份有限公司（大型企業）推動職務再設計與終身學習措施，結合退休回聘、彈性工時及雙向導師制度，使45歲以上員工占比提升至42.1%，有效穩定留用具經驗與技術的中高齡人力。

優達科技股份有限公司（中小型企業）結合「青年就業旗艦計畫」，推動跨世代導師制度，由中高齡員工擔任青年導師，促進經驗傳承與知識共享，並提供退休規劃講座與個人化健康諮詢，建構支持網絡，協助中高齡員工安心續留職場。

非營利組織醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院（大型機構）結合多元徵才管道與退休回聘制度，回聘人數較去年同期成長27.3%，並導入智慧設備與AI系統，減輕臨床與行政工作負擔，提升中高齡員工留任意願。

「世代共榮組」方面，國賓大飯店股份有限公司將世代合作納入年度管理機制，透過資深員工導師制度、跨部門共創及崗位輪調，促進專業傳承與跨世代協作。鼎鼎大飯店股份有限公司（台北遠東香格里拉）推動跨世代合作機制，工程部採「一老配一少」，房務部透過跨世代分工，展現人力互補成效。

職務再造組」由宜家家居股份有限公司獲獎，依中高齡員工特性調整分工與流程，延長訓練期並採模組化設計，提供短班制與輔具改善工作環境，結合健康促進與安全防護措施，打造兼顧效率與身心健康的友善職場。

北分署表示，未來將持續與轄區企業密切合作，推廣中高齡友善措施，協助企業深化中高齡及高齡者人力運用，擴大友善職場示範效益。更多相關資訊，請至「45⁺就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或洽北分署銀髮人才資源中心（02）7730-8878。



