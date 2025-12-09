北分署攜手企業推動合理調整

為確保身心障礙者在職場上平等的工作權，勞動部推動職場合理調整，以落實「平等無歧視」的職場環境。勞動力發展署北分署鼓勵雇主運用勞動部資源，以「合理調整」精神，在不造成過度負擔下，為身心障礙者進行必要及適當的調整，排除工作障礙、營造友善職場，打造企業與員工共融的職涯環境。

北分署表示，「合理調整」並非額外優惠，而是協助身心障礙者排除工作障礙、維持公平競爭的必要措施。

拜寧騰能生技公司致力於美妝保養品及保健食品開發製造，並重視社會企業責任，超額進用肢障、顏損的身心障礙者。近年公司加強整合行銷，人才需求多元化，也與北分署羅東就業中心長期合作招募人才。（見圖）

案例主角艾莉（化名）為輕度聽覺障礙者，畢業於文化創意設計相關科系，但缺乏實務經驗求職屢屢受挫。她看到拜寧騰能生技公司的設計助理職缺後，勇敢投遞履歷。公司在審閱她的作品集時，認同其美感素養與潛力，但也擔心初入職場是否能順利適應。

在北分署羅東就業中心協助下，公司運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，對工作任務進行合理調整，將工作循序漸進地分階段安排，並建立隨時可詢問主管或人資的支持機制。

到職三個月後，艾莉的工作表現與創意成果受到肯定，通過考核並獲加薪，也順利融入團隊，參與部門活動並建立良好同事關係。公司表示，未來將提供更多訓練與專案機會，讓她逐步獨立執行設計任務。目前艾莉已穩定就業十個月。

北分署指出，越來越多企業呼應國際身心障礙者權利公約，認同身心障礙者能充分展現潛能，並依員工意願運用內外部資源提供合理調整。