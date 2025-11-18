北分署攜手友善職場認證企業 助中高齡人才安心就業

▲北分署銀髮人才資源中心人員向和德昌股份有限公司說明「繼續僱用高齡者補助計畫」及「推動職務再設計服務計畫」最新資訊。

【記者 高鐿玲／新北 報導】為提升中高齡及高齡者的就業參與，勞動部積極推動中高齡友善職場政策，並透過多項補助與獎勵措施，協助企業從職務設計、工作環境、教育訓練到內部溝通，逐步建立兼具包容與效率的工作文化。同時，鼓勵地方政府推動「友善職場認證」計畫，期望以「政策＋案例」雙軌方式帶動更多企業響應，讓45歲以上人才成為穩定產業的重要力量，落實世代共融，為勞動市場注入穩定動能。

北分署銀髮人才資源中心的長期合作夥伴——和德昌股份有限公司（下稱和德昌公司）持續推動中高齡友善職場，近期在新北市政府勞工局主辦的「114年中高齡者及高齡者友善現場店認證」中，多家分店獲肯定。和德昌公司北區營運部資深協理郭正馨小姐表示，公司重視多元共融並積極推動適齡就業，針對中高齡員工設計「流程拆解」與「分段學習」機制，使工作更易上手並減輕體力負擔。透過完善的溝通與關懷制度，鼓勵員工反映狀況，讓管理者及時提供支持，營造安全、互助的工作環境；經驗分享與雙向回饋也促進世代交流，讓中高齡員工能持續發揮專業與價值。

▲北分署銀髮人才資源中心持續輔導和德昌股份有限公司，共同打造中高齡友善的職場環境。

今年北分署銀髮人才資源中心與和德昌公司合作辦理「中高齡職場體驗徵才活動」。活動首度採「大台北區域聯合招募」方式，並於台北市承德門市與新北市蘆洲三民店同步舉辦，除了協助求職者實地了解職場環境與企業文化，也邀請現職中高齡夥伴分享工作心得，讓求職者透過真實經驗感受企業友善措施。活動成功吸引許多中高齡民眾參與，並促成多位求職者順利重返職場。

郭協理指出，公司將持續精進友善職場作法，並在北分署協助下，導入「繼續僱用高齡者補助計畫」及「推動職務再設計服務計畫」等多項措施，讓中高齡與高齡求職者能在更安全、合理且具支持性的環境中展現專長，因應高齡化社會的人力需求挑戰。

▲北分署銀髮人才資源中心與和德昌股份有限公司合作舉辦「中高齡職場體驗徵才活動」

北分署表示，未來將持續結合中央與地方資源，透過諮詢輔導、補助協助、認證制度等多元方式，推動中高齡及高齡者就業，並鼓勵更多企業加入友善職場行列，共同打造安全、包容且永續的勞動環境，實現多元世代共融的就業願景。相關中高齡就業資訊可上「45+就業資源網」查詢，或洽北分署銀髮人才資源中心（02-7730-8878），由專人提供諮詢服務。（照片記者 高鐿玲 翻攝）