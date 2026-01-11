北分署服務諮詢 超過三千人次

透過專業引導與深度對談，北分署YS協助青年盤點自身優勢，將學經歷轉化為符合職涯發展的關鍵能力。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

面對快速變動的就業市場，許多青年在踏入職場後才逐漸體會，「穩定」未必等同「適合」。勞動力發展署北分署青年職涯發展中心透過一對一職涯諮詢，陪伴青年深入探索自我、釐清職涯方向。一一四年北分署ＹＳ服務諮詢已超過三千人次，協助青年勇敢跨出轉職關鍵一步，順利銜接理想職涯。

小誠（化名）畢業於機械工程學系，退伍後進入電子製造業擔任工程助理，逐漸發現自己對純技術導向、互動性較低的職務興趣不高。然而，親友多認為電子產業工作穩定，勸他不宜輕易轉職，讓小誠擔心轉換跑道會「浪費理工背景」，遲遲無法做出決定。

為釐清方向，小誠前往北分署ＹＳ接受職涯諮詢。在職涯諮詢師的引導下，他重新盤點學習與工作歷程，逐步釐清自身職涯興趣與工作價值觀。過程中發現，小誠相當重視人際互動與成果回饋，相較於獨立完成技術任務，他在跨部門溝通及向客戶說明技術內容時更能投入，也展現出將複雜專業轉化為淺顯說明的能力。

在諮詢師的陪伴下，透過蒐集適性職務資訊、分析產業趨勢與企業用人條件，小誠逐漸鎖定結合理工背景與溝通能力的職涯方向，如技術型業務與現場應用工程師（ＦＡＥ）。諮詢師除協助他認識職務內容與產業需求外，也透過模擬面試，引導他釐清「由工程助理轉向業務職」的動機，並將理工專業轉化為求職優勢。經過積極準備，小誠順利獲得電子零組件代理商錄用，擔任技術型業務，負責技術諮詢與客戶服務。他表示，這份工作讓他能同時運用工程背景與溝通能力，不僅提升工作投入感與成就感，也看見未來長期發展的可能性。

北分署ＹＳ提供青年一對一職涯諮詢服務，除可親臨ＹＳ進行實體諮詢外，也可透過線上視訊方式進行，突破時間與空間限制，讓青年在熟悉的環境中獲得完整職涯引導。