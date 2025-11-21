北分署羅東就業中心搭配運用多元就業促進計畫 助力小儀二度就業、重啟職涯新篇章

小儀擔任「社團法人宜蘭縣脊髓損傷者協會總幹事」工作認真且稱職。（圖：北分署羅東就業中心提供）

▲小儀擔任「社團法人宜蘭縣脊髓損傷者協會總幹事」工作認真且稱職。（圖：北分署羅東就業中心提供）

勞動部勞動力發展署運用多元就業促進計畫，協助民眾找工作及轉職等就業服務。北分署羅東就業中心除提供就業媒合與徵才活動，協助求職者快速找到合適職缺外，也適時運用就業獎勵與僱用補助各項計畫，提高雇主僱用二度就業婦女、中高齡及身心障礙者的意願，共創職涯新契機。

「羅東就業中心指出，小儀的成功只是眾多案例之一，未來將持續透過婦女再就業計畫與多元支持服務，陪伴更多像小儀一樣的民眾勇敢再出發，開創屬於自己的職涯新篇章。想進一步了解相關就業促進計畫詳細內容，請上台灣就業通網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ ，或至北分署官網查詢https://tkyhkm.wda.gov.tw/。

四十七歲的小儀，是宜蘭冬山鄉的一位單親媽媽，也是位身心障礙者。過去她在報紙廣告公司擔任總機行政兼排版人員。那時的她，幹練又細心，忙碌但充實。後來為了家庭與孩子，她選擇暫時離開職場，專心當一位全職媽媽，一晃眼就是十七年。隨著三個孩子逐漸長大，小儀心中那個「想再次工作」的念頭又被點燃。她想靠自己的力量，為家裡多分擔一些經濟壓力，也想讓自己重新感受被需要的價值。只是離開職場太久，加上身體的限制，讓她對求職市場感到陌生又不安。她試著上網投履歷，卻始終沒有回音，幾次碰壁後，她一度懷疑：「是不是年紀大、又是障礙者，就沒有機會了？」

直到有天，朋友告訴她：「妳可以去羅東就業中心問看看。」那一刻，小儀鼓起勇氣踏進羅東就業中心，這一步，成為她人生新的轉折點。

就服員耐心傾聽她的故事，了解她的背景後，向她介紹了「婦女再就業獎勵計畫」，並主動協助媒合工作。因為小儀需乘坐輪椅，在交通、學歷、工作經驗等種種限制下，小儀的求職路並不順遂，應徵好幾家公司皆是石沉大海。

最後在就服員契而不捨地努力下，同時根據小儀的溝通能力與行政經驗，就業中心幫她媒合到「社團法人宜蘭縣脊髓損傷者協會」的總幹事職缺。當下，小儀既期待又緊張——畢竟這是她睽違十七年的第一次面試。面試當天，她帶著微笑與謙虛的態度，誠實地說出自己的故事與想法。也許是那份真誠與勇氣打動了面試官，她成功錄取了！

重新穿上工作服的那一刻，小儀感動得幾乎落淚。「原來，我還能被需要。」她這麼說。自一一四年五月迄今，她在協會擔任總幹事，負責行政與協調工作，和同事間相處融洽。她說：「能運用自己的能力幫助別人，也讓我更珍惜每一天。」對她而言，這份工作不只是薪水的來源，更是自信與尊嚴的回歸。小儀除了感謝就業中心就服員的協助就業，還可領取政府的補助方案津貼，更感動地表示「離開職場再久都沒關係，只要願意重新開始，就有無限可能！」