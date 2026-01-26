北分署羅東就業中心運用職場學習再適應方案 助65歲阿宏重返職場
▲說明機器操作方式。（圖：北分署羅東就業中心提供）
北分署表示，中高齡及高齡就業常面臨體力負荷與技能轉換等多重挑戰，透過就業服務員持續的關懷陪伴與追蹤輔導，不僅順利適應新職場、逐步改善家庭經濟狀況，也重新找回對自我的肯定與信心。65歲的阿宏，育有三名女兒，目前與妻子、二女兒及孫子同住。多年來，他始終扛起家中主要經濟責任。過去二十餘年長期投入餐飲業工作，因長時間站立並承受高強度勞動，隨著年齡增長，體力逐漸不堪負荷，最終選擇先行退休，期盼能暫時放慢腳步，調養身體。
退休生活未如預期般輕鬆，每月基本開銷約三萬餘元，加上女兒需分心照顧年幼子女，僅能仰賴多年累積的存款維持。面對日常開銷與家人的辛勞，阿宏決定重返就業市場，尋找更穩定的生活來源。這次再出發，不僅是為了收入，更展現了他身為父親、祖父及對家庭的責任與承擔。
阿宏前往勞動部勞動力發展署北分署羅東就業中心尋求協助，就業服務員透過深入晤談與就業能力評估，全面掌握其工作經歷與實際就業限制，並結合宜蘭地區產業特性及職缺需求，協助其鎖定適合中高齡者的職務方向。評估過程中發現，阿宏雖體能受到限制，惟具備高度穩定度、良好服務態度，以及多年工作累積的耐心與責任感。考量其個人特質與現況，就服員進一步提供業務助理職缺，工作內容以咖啡豆及咖啡器材推廣為主，並運用「職場學習再適應方案」，協助阿宏透過實務學習逐步銜接新職務，同時有效降低雇主進用中高齡者的顧慮。在「職場學習再適應方案」支持下，雇主提供職場學習機會與工作指導，讓阿宏在實際操作中逐步熟悉工作流程與職場環境。從初期的緊張不安，到逐漸上手並展現穩定表現，阿宏以實際行動證明，只要給予適當的支持與信任，高齡者同樣能勝任工作並穩定付出。
北分署表示，自《中高齡者及高齡者就業促進法》施行以來，政府持續推動多項就業促進措施，包括「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助」等方案，以提高雇主進用中高齡及高齡失業者的意願，並鼓勵企業提供更多就業機會。如欲進一步了解相關就業促進方案，歡迎至「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），或查詢勞動部勞動力發展署北分署官網（https://tkyhkm.wda.gov.tw/）。
