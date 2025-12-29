北分署羅東就業中心陪伴轉職路 助中高齡勞工再出發

協助整理資料。（北分署羅東就業中心提供）

▲協助整理資料。（北分署羅東就業中心提供）

為協助民眾突破就業困境，勞動部持續推動各項就業促進協助方案，鼓勵失業或轉職勞工累積實務經驗、提升技能，並減輕求職期間的生活壓力。北分署羅東就業中心運用職業訓練與臨時工作津貼方案，幫助求職者順利轉換職涯跑道，開創新的就業契機。

羅東就業中心表示，未來將持續關懷並追蹤李小姐的就業情形，依實際需求提供適切協助。李小姐的轉職歷程只是眾多就業服務案例之一，羅東就業中心也將持續透過多元就業支持措施，協助更多民眾重拾信心、勇敢再出發，為自己開創新的職涯方向。

如欲進一步了解相關就業促進方案，歡迎至「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），或查詢勞動部勞動力發展署北分署官網（https://tkyhkm.wda.gov.tw/）

李小姐的先生原先於中壢某工廠任職超過二十年，二年前因工廠歇業返鄉至宜蘭租屋居住，目前在利澤工業區擔任工地主任，月薪約三萬多元。雖然子女皆已成家立業，未與父母同住，但家庭經濟僅仰賴先生單一收入，生活壓力逐漸加重。面對現實的經濟負擔，李小姐深知必須重返職場以改善家計。

李小姐過去曾從事工廠作業員等工作，工作型態多為短期或臨時性質，並於一年前因契約期滿離職。考量體力已不如以往，她明確表示不再適合從事耗費體力的工作。然而，年屆五十四歲的她，對於如何轉換職涯方向感到迷惘與不安。在友人介紹下，李小姐前往北分署羅東就業中心尋求協助，希望在專業就業服務的陪伴下，重新找回就業方向。

在後續服務中，羅東就業中心就業服務員透過多次晤談，掌握李小姐的求職意願與實際限制，並協助盤點其工作經驗。考量其已不適合再從事高體能工作，且電腦基礎不足，遂先行推介參加電腦相關職業訓練。完成為期三個月的訓練後，就業服務員再行評估，確認李小姐已具備基礎文書作業能力，隨即運用臨時工作津貼，推介至財政部北區國稅局，從事報稅資料整理、影印及建檔等相關工作。

目前李小姐已逐漸適應新的工作節奏，並穩定就業超過三個月。她表示，電腦職業訓練課程讓她學會基本文書與資料處理能力；而在財政部北區國稅局的實務工作中，則讓她實際運用所學，逐步累積內勤工作的實務經驗，收穫良多。透過這段就業歷程，不僅提升了她對內勤工作的信心，也在穩定收入的支持下，有效減輕家庭經濟壓力，對未來職涯發展更具方向感。