北分署職訓助青年職能加分 考取證照成功轉職

因應國際經濟情勢變化與產業結構調整，為協助青年強化職能、穩定就業，勞動部推動多元政策性職業訓練措施，協助青年因應就業市場波動、提升競爭力。勞動力發展署北分署辦理「失業者職前訓練」，協助待業或規劃轉職的青年培養專業技能，打造即戰力，順利銜接產業需求。參加政策性產業訓練課程，除可免負擔訓練費用外，訓練期間每月還可領取8,000元學習獎勵金，讓青年安心投入學習、加速接軌職場。

北分署指出，面對產業技術快速升級與人才需求變化，透過職前訓練協助青年掌握關鍵技能，是穩定勞動市場的重要策略。分署自辦及委辦職前訓練課程，涵蓋智慧製造、資訊服務、電子電機、文化創意、綠能科技及工程技術等領域，並結合專業證照輔導與就業媒合，協助青年強化專業能力、順利投入職場。

廣告 廣告

29歲的阿見（化名）就讀護理及觀光健康休閒相關科系，畢業後先後投入倉儲及科技工程產業。歷經數年職場歷練後，他開始思考自身是否具備可長期發展的專業技能，在考量未來生活穩定與產業趨勢下，決定重新培養一項不易被AI取代的技術。經評估後，他選擇報名北分署基隆職業訓練場辦理的冷凍空調職訓課程，從零開始接受系統化訓練。

訓練期間，阿見由基礎理論逐步銜接實務操作，初期面對設備故障查修時常無從下手，透過職訓師引導，從電源與運作原理分析起步，逐漸建立問題判斷能力；在銅管燒銲等實作課程中，也藉由反覆練習累積操作經驗。他表示，職業訓練不僅學到專業技術，更培養解決問題的思考方式與信心。

結訓前，阿見順利考取冷凍空調裝修乙級技術士證照，並成功進入冷凍冷藏設備維修產業，擔任保養維修技師，負責連鎖超商冷凍與冷藏設備維護及故障排除，月薪較過去成長約2成。在新職場中，他將訓練所學應用於實務工作，在資深技師指導下逐步累積經驗。未來，將持續精進技術，朝獨當一面的專業技師邁進。

面對人口結構變化、產業轉型及AI應用快速發展，青年應及早強化專業能力，提升自身職場價值。北分署鼓勵15至29歲青年善用政府職訓資源，培養多元技能，強化就業競爭力。相關課程資訊可至「台灣就業通」或「青年職訓資源網」查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。