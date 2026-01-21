北分署職訓培育即戰力人才 115年度課程開放報名





為協助失（待）業民眾培養專業技能、提升就業競爭力，勞動力發展署北分署依轄區產業需求為核心，自辦多元職前訓練課程，透過「實作導向教學＋證照輔導」，系統性培育產業所需技術人才。課程涵蓋AI物聯網應用設計、自動化機電控制、雲端網路工程、電腦機械設計、室內裝修設計等逾百門訓練課程，協助學員從零開始累積專業能力，順利接軌職場、開啟穩定職涯。北分署115年度課程已開放報名，歡迎民眾踴躍參訓。

30歲的小庭(化名)曾在旅宿業任職，長時間、高強度的服務工作，讓個性內向的她逐漸感到壓力，開始思考轉換跑道。因對園藝的興趣與對自然環境的嚮往，她報名參加北分署宜蘭職訓場辦理的「造園景觀施作班」，踏出技能轉型的第一步。

面對全新領域，小庭初期一度擔心無法跟上進度，所幸職訓師由基礎入門，循序教授植物知識、景觀概念與造園實務，並安排樹木種植與移除、泥作、木工及小型工程機具操作等實作訓練，讓她在「做中學」中累積經驗、建立專業。她說雖然自己身形嬌小，搬運樹木與石材較為吃力，但在職訓師指導正確操作與施力技巧下，仍能順利完成各項訓練，逐步培養信心。

小庭結訓前順利考取造園景觀丙級技術士證照，成功轉職至一家都市景觀規劃與綠化維護的公司，擔任園藝管理員，負責社區與商辦大樓景觀維護、樹木移除及景觀整修等工作。她分享透過職訓不僅拓展職涯視野，薪資水準也有所提升，更確立持續深耕造園景觀專業的方向。

北分署表示，自辦職前訓練以產業需求為核心，透過實務導向課程設計與考照輔導，協助學員補足技能落差、強化就業力，許多學員得以從零開始、成功轉換跑道並穩定就業。鼓勵有意轉職或重返職場的民眾，把握政府職業訓練資源，為職涯開創新契機。

北分署自辦及委辦職訓課程涵蓋資訊服務、機械、電機電子、餐飲與文創設計等領域，協助失（待）業民眾依個人興趣與職涯規劃選擇適性課程。115年度最新課程資訊請上「台灣就業通」網站「找課程」（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），或撥打免付費專線0800-777-888洽詢，歡迎踴躍報名，學習專業職能，開啟嶄新職涯。





