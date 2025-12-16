北分署轄區4校2企業獲表揚 展現產學合作培育青年就業即戰力成果





為鼓勵大專校院與企業共同培訓青年、強化學用接軌，勞動力發展署推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」。為肯定優良學程與績優工作崗位訓練單位，勞動力發展署辦理「優良學程暨績優工作崗位訓練單位」評選活動，今(16)日舉行頒獎。北分署合作夥伴表現亮眼，轄區共有4所大專校院獲選優良學程、2家企業榮獲績優工作崗位訓練單位，充分展現北分署深耕產學合作，培育青年就業即戰力的成果。

北分署表示，「補助大專校院辦理就業學程計畫」透過課程學習與工作崗位實務並行，協助學生累積專業技能並熟悉產業環境；同時鼓勵企業提前參與人才培育，提升青年就業穩定度與即戰力。北分署長期輔導轄區大專校院與企業，從學程規劃、課程設計到工作崗位安排，提供行政與專業協助，鼓勵各單位發展具特色的培訓模式，為此次優良學程及績優訓練單位的成果奠定基礎。

廣告 廣告

此次獲選優良學程包括「中國文化大學--不動產與ESG環境永續經營管理實務學程」，課程涵蓋土地開發、不動產行銷、環境碳管理、循環經濟及ESG實務應用，並結合多元工作崗位訓練單位，提供學生貼近產業的實務場域；「亞東科技大學--智慧生產虛實整合應用人才培育實務學程」，結合AI智慧應用與專業知能，搭配完善就業輔導機制，結訓學員就業率高達九成。

「致理科技大學--電子商務與數位行銷實務學程」，以實務導向課程設計為核心，將AI工具融入教學，深化產學合作，精準對接業界用人需求。「實踐大學--ESG導向環境教育人員認證實務學程」，聚焦永續發展趨勢，培育具備ESG專業素養的環境教育人才。

榮獲績優工作崗位訓練單位包括「邦捷股份有限公司」以循環經濟為訓練主軸，積極參與學程規劃，安排資深主管擔任課程業師，提供青年實務導向且具前瞻性的訓練；「台灣檢驗科技股份有限公司」以生醫產業領域為核心，結合專業技術與產業實務，協助青年強化職能、順利銜接就業，深獲肯定。

北分署表示，本次獲選的優良學程，在課程設計上緊扣產業趨勢，結合理論與實務，協助青年累積專業技能與職場經驗；而績優工作崗位訓練單位，則提供完善的訓練機制與實務場域，協助深化專業能力。並指未來將持續推動就業學程與預聘制度，深化產學合作，鼓勵更多學校與企業投入青年培育行列，透過優良案例的示範與擴散，全面提升就業訓練品質，協助青年穩健就業、順利發展職涯。

更多新聞推薦

● 賴清德轟「5萬以下貪污免刑」打臉綠委提案 王鴻薇：連32元電鍋清潔員案都不放過