北分署邀名家揮毫贈春聯

基隆就業中心一月三十日與二月九日舉辦兩場單一徵才活動，主任蔡春堂鼓勵有興趣民眾可踴躍參與面試，在農曆年前順利就業。（基隆就業中心提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

農曆新年將至，為陪伴求職民眾迎接新氣象，勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心二十九日上午舉辦「名家揮毫贈春聯」活動，邀請徐正泰等三位書法名家親臨，為洽公民眾書寫春聯，讓現場增添濃厚年節氣氛與人文墨香。

基隆就業中心除以文化活動拉近與民眾距離外，同步規劃兩場單一徵才活動。安和居家長照機構於一月三十日下午兩點至四點在基隆就業中心二樓舉辦，釋出居家照顧服務員及兼職居家護理師等職缺。安普菱股份有限公司於二月九日下午兩點至四點在六堵分站舉辦，招募電子設備組裝作業員。有興趣民眾可踴躍參與面試，在農曆年前順利就業。

基隆就業中心主任蔡春堂表示，勞動部勞動力發展署提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」，為鼓勵因家庭因素退出職場六個月以上的婦女、年滿五十五歲以上或年滿四十五歲以上依法退休者重返職場，就業促進措施資訊可洽基隆就業中心(０二)二四二二-五二六三及六堵分站(0二)二四五一-五０二０，或查詢「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw。