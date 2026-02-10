北分署釋2萬職缺 助民眾年後轉職
年後轉職旺季即將展開，為協助民眾把握年後求職契機，勞動部勞動力發展署北分署於2月至4月間，將在轄區雙北、基隆、宜蘭及花蓮等地，接力舉辦12場中大型徵才活動，邀集近500家企業參與，釋出高達2萬個跨產業職缺。北分署強調，透過「台灣就業通」線上求職平台結合現場徵才網實整合服務，求職者可採取「網實並進」策略，有效加速年後轉職。
北分署表示，農曆年後是企業補實人力、民眾轉職的重要時機，建議求職民眾可先至「台灣就業通」瀏覽職缺、投遞履歷，鎖定符合自身條件與職涯規劃的工作機會，再進一步參與實體徵才活動，與企業人資面對面交流。「線上先行、實體接軌」的求職模式，不僅有助於求職者展現專業與優勢，也能提升企業與人才的媒合效率，協助民眾在轉職關鍵期順利銜接職場。
本系列徵才活動涵蓋科技、製造、餐旅服務、零售物流等多元產業，提供全職、兼職及彈性工時等不同型態職缺，滿足不同族群的就業需求。其中，北分署也攜手地方政府合作辦理多場重點徵才活動，包括3月3日於新北市政府6樓大禮堂舉辦的「2026新北市就業博覽會」，提供近1,500個優質職缺；3月21日於臺北花博爭艷館辦理「2026臺北市實習x就業博覽會」，預計釋出8,500個工作機會，結合實習與就業媒合，協助青年提早接軌職場。
此外，4月25日將於基隆地區舉辦「2026基隆地區就業博覽會」，提供約1,800個職缺，協助在地民眾就近求職，促進地方就業發展。北分署指出，各場次活動資訊及參與企業名單，將陸續公告於「台灣就業通」及北分署相關管道，歡迎有求職或轉職需求的民眾踴躍參加。
北分署提醒，民眾可事先準備履歷，善用「台灣就業通」查詢最新職缺資訊，搭配現場徵才活動網實並用，把握年後轉職黃金期；企業亦可透過「台灣就業通」平台主動搜尋人才，即時補足人力缺口，於景氣回溫之際維持競爭力。民眾只要完成會員註冊及履歷登錄，即可隨時掌握各項就業促進計畫與相關津貼資訊。北分署將持續優化媒合機制，協助勞工在多變的就業環境中找到發揮舞台。更多徵才活動詳情與服務資訊，請至「台灣就業通」查詢，或撥打免付費專線0800-777-888，亦可就近洽詢全國各地公立就業服務機構。
