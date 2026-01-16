北分署青年就業旗艦計畫創雙贏

青年在初入職場階段，常面臨實務經驗與專業技能不足的挑戰，為協助青年縮短學用落差、穩健就業，勞動力發展署北分署推動「青年就業旗艦計畫」，以「先僱用、後培訓」方式，提供1五至29歲青年正式職缺，並安排職場導師一對一指導，讓青年能在實務工作中邊做邊學、累積實力，逐步成為企業即戰力。北分署近三年每年約有五五○家企業申請本計畫，提供約六○○○個職缺，其中月薪三十五K以上職缺占九成，結訓學員留任率高達九五%，顯示本計畫在協助青年穩定就業與企業培育人才方面成效卓著。

廣告 廣告

小馬（化名）大學主修電機工程，服完兵役後一心希望投入與所學相關的電機工程工作，卻因缺乏實務經驗，在求職過程屢屢受挫。直到面試「優達科技股份有限公司」硬體開發工程師職缺時，企業人資向他介紹「青年就業旗艦計畫」的「先僱後訓」模式，讓他看見能在職場中累積技能、循序成長的機會。（見圖）

透過參加「青年就業旗艦計畫」進入公司後，小馬在職場導師的悉心帶領下，從最基礎的烙鐵與銲接訓練做起，配合雙週誌制度定期回饋，練習組織思路與成果表達；接著進行不同尺寸網路交換器的拆裝作業，並逐步進入與產品設計的相關工作。

小馬分享，訓練期間扎實累積的專業知識，讓他在結訓後投入新專案時，能更快掌握重點、理解系統架構與除錯原理，大幅提升工作效率。他感謝計畫提供制度化的學習環境，對剛踏入職場的社會新鮮人而言，是重要的支持力量。未來，他期望能親自設計一張電路板，持續精進研發能力，在專業領域上穩健成長。優達人資主管則反饋，計畫協助企業在新人訓練上提供更多資源，並以雙週誌定期追蹤訓練成果，強化新人訓練制度及流程。

北分署表示，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以先僱後訓模式僱用十五至二十九歲青年，訓練期為三至六個月，勞動部補助企業訓練指導費，企業每訓練一位青年最高可獲得五萬四千元補助。今年截至目前，北分署轄區仍有三○○家合作企業、提供一九○○個職缺，涵蓋軟體設計工程師、AI大數據產品開發、行銷企劃、專案管理師等多元領域，歡迎青年上「青年職訓資源網」https://yct168.wda.gov.tw查詢，透過「做中學」方式，穩健接軌職場。