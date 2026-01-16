北分署青年就業旗艦計畫創雙贏
青年在初入職場階段，常面臨實務經驗與專業技能不足的挑戰，為協助青年縮短學用落差、穩健就業，勞動力發展署北分署推動「青年就業旗艦計畫」，以「先僱用、後培訓」方式，提供1五至29歲青年正式職缺，並安排職場導師一對一指導，讓青年能在實務工作中邊做邊學、累積實力，逐步成為企業即戰力。北分署近三年每年約有五五○家企業申請本計畫，提供約六○○○個職缺，其中月薪三十五K以上職缺占九成，結訓學員留任率高達九五%，顯示本計畫在協助青年穩定就業與企業培育人才方面成效卓著。
小馬（化名）大學主修電機工程，服完兵役後一心希望投入與所學相關的電機工程工作，卻因缺乏實務經驗，在求職過程屢屢受挫。直到面試「優達科技股份有限公司」硬體開發工程師職缺時，企業人資向他介紹「青年就業旗艦計畫」的「先僱後訓」模式，讓他看見能在職場中累積技能、循序成長的機會。（見圖）
透過參加「青年就業旗艦計畫」進入公司後，小馬在職場導師的悉心帶領下，從最基礎的烙鐵與銲接訓練做起，配合雙週誌制度定期回饋，練習組織思路與成果表達；接著進行不同尺寸網路交換器的拆裝作業，並逐步進入與產品設計的相關工作。
小馬分享，訓練期間扎實累積的專業知識，讓他在結訓後投入新專案時，能更快掌握重點、理解系統架構與除錯原理，大幅提升工作效率。他感謝計畫提供制度化的學習環境，對剛踏入職場的社會新鮮人而言，是重要的支持力量。未來，他期望能親自設計一張電路板，持續精進研發能力，在專業領域上穩健成長。優達人資主管則反饋，計畫協助企業在新人訓練上提供更多資源，並以雙週誌定期追蹤訓練成果，強化新人訓練制度及流程。
北分署表示，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以先僱後訓模式僱用十五至二十九歲青年，訓練期為三至六個月，勞動部補助企業訓練指導費，企業每訓練一位青年最高可獲得五萬四千元補助。今年截至目前，北分署轄區仍有三○○家合作企業、提供一九○○個職缺，涵蓋軟體設計工程師、AI大數據產品開發、行銷企劃、專案管理師等多元領域，歡迎青年上「青年職訓資源網」https://yct168.wda.gov.tw查詢，透過「做中學」方式，穩健接軌職場。
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 108
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 188
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 39
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 14
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 6 小時前 ・ 16
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 50
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 42
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 4 小時前 ・ 2
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 30
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 580
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 7
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7