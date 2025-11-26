北分署「婦女再就業計畫」 助身障單親媽媽重返職場

北分署羅東就業中心運用「婦女再就業計畫」推介離開職場17年的身障單親媽媽重返職場。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云／基隆報導

為協助因家庭責任而離開職場的女性順利重返職場，勞動部於一一一二年九月推動「婦女再就業計畫」，提供職涯輔導、職缺媒合與就業獎勵等多元措施，降低婦女重啟職涯的門檻。自計畫推動以來，勞動力發展署北分署已協助兩萬三千零三十七位女性成功回到職場，其中包括一位離開離職達十七年的身障單親媽媽，在北分署協助下順利受僱擔任協會總幹事，重啟新職涯。

四十七歲的陳芷儀，是三個孩子的單親媽媽，也是下肢重度障礙者。她過去曾在報紙廣告公司擔任總機行政工作，但婚後專注家庭，離開職場長達十七年。隨著孩子逐漸長大，她希望重新工作、分擔家計，卻因長期空窗與身心障礙身分，在求職過程屢屢受挫。

透過朋友介紹，陳芷儀前往北分署羅東就業中心尋求協助，經就業服務員諮詢與職涯評估後，確認她符合「婦女再就業計畫」申請資格。就服員依其特質與經驗進行媒合，成功推介至「社團法人宜蘭縣脊髓損傷者協會」擔任總幹事，並於今年五月中正式上工，至今穩定就業。

陳芷儀表示，新職場同事親切友善，讓她能安心適應、發揮長才，也感受到被尊重與肯定的成就感。「能夠再次回到工作崗位，不只是為了收入，更讓我覺得自己又能貢獻社會。」她笑著說，並感謝北分署羅東就業中心一路協助，讓她重新找到自身價值，為家庭與社會盡一份力量。

北分署指出，「婦女再就業計畫」透過職涯輔導、職缺媒合與就業獎勵措施，協助因家庭照顧或長期離職而求職困難的女性順利回到職場。女性經公立就業服務機構推介就業成功並受僱滿九十日後，可依工作型態領取再就業獎勵，全時工作可領三萬元、部分工時可領一萬五千元；企業若提供彈性工時或部分工時等友善措施，也可申請雇主工時調整獎勵，每名受僱女性每月補助三千元，最長十二個月，打造兼顧家庭與職涯的友善職場環境。