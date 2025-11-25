北分署「產業新尖兵計畫」 助青年強化技能成功轉職資訊業
因應美國關稅政策對國內產業供應鏈及就業市場帶來的壓力，勞動部積極推動多項協助措施。其中「產業新尖兵計畫」以青年技能培育為核心，結合財團法人、大專院校、資策會及電電公會等專業機構合作，開辦多元政策性職業訓練課程，協助15至29歲失（待）業青年掌握新興產業趨勢、強化專業能力並加速接軌職場。
北分署指出，課程涵蓋電子電機、工業機械、綠能科技、數位資訊及國際行銷企劃等五大職類，訓練內容包含雲端網路、資安工程、資料分析、數位行銷、AI應用及淨零碳排等重點領域，可有效強化青年在智慧製造、數位轉型及綠能永續領域的實務能力。同時透過與產業公協會及企業合作，提升訓後媒合效率，為企業穩定補充青年人才，支持產業升級轉型。
為降低青年學習負擔，「產業新尖兵計畫」補助訓練費最高10萬元，學員自付僅1萬元；另提供每月8,000元、最長12個月的「學習獎勵金」，協助青年在訓期間安心專注學習。此外，凡結訓後90日內成功就業者，還可退還1萬元自付額，鼓勵青年快速進入職場。
北分署表示，透過計畫培訓的成功案例持續增加。以工業與資訊管理學系畢業的小瑋(化名)為例，為強化資訊專業，她參加北分署與電電公會合作辦理的「雲端網路與資安工程師養成班」。在約5個月的密集訓練中，小瑋習得Linux系統管理、資訊安全與網路架構等核心技能，並取得CCNA證照。結訓後，在辦訓單位的媒合下，順利進入資訊產業，擔任專案工程師，負責虛擬平台建置與維運。薪資也較前一份工作提升3成以上，充分展現該計畫協在提升技能與就業條件上的具體成效。
北分署指出，本（114）年12月「產業新尖兵計畫」尚有10個訓練班次持續招生中，包括「雲端網路與資安工程師」、「行銷科技數據」、「數位國際行銷企劃」、「嵌入式AI影像技術」等課程，歡迎15至29歲、希望提升職能或轉職加薪的失（待）業青年踴躍參訓。青年可至「台灣就業通」註冊並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗後，進入「產業新尖兵計畫」專區（elite.taiwanjobs.gov.tw）完成線上報名，或電洽（02）8995-6399 分機1812瞭解詳情。
