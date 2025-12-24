北分署115年職訓班熱烈招生 技能加值助失業青年轉職再出發





為協助失業及轉職民眾精進專業能力、順利投入產業，勞動力發展署北分署配合區域產業人才發展需求，持續推動多元職業訓練課程，培育技術人才，協助民眾接軌職場。課程涵蓋新興科技領域，如 AI 物聯網應用設計、機械手臂應用，以及冷凍空調、水電、家具木工等實務技能，並輔導學員考取技術士證照，加值專業力，整體訓後就業率達 9 成。115 年度課程現已開放報名，歡迎民眾踴躍參訓。

27 歲阿忠（化名）正是透過北分署職訓學習銲接技能、成功就業的具體案例。阿忠退伍後曾從事通路零售、休閒娛樂及觀光服務業等工作，但因穩定性與發展性有限，促使他開始思考培養一技之長，規劃長遠職涯。考量銲接是工程業中不可或缺的專業技能，決定報名基隆職業訓練場銲接班。

訓練過程中，厚重的防護裝備、煙塵瀰漫與高溫的作業環境，對阿忠都是不小的挑戰。即使有職訓師手把手指導，但他仍因溫度掌握不當導致管材受損，或銲料控制不足，使接縫無法完整填實。面對挫折，阿忠並未氣餒，在職訓師耐心指導下，從銲接角度、電流設定到操作手法逐一調整，透過反覆練習逐漸突破瓶頸。他坦言：「抓到訣竅後，不只順利通過考試，也學會在工作中保持冷靜，遇到困難能更有效解決。」

阿忠於結訓前順利考取氬氣鎢極電銲甲級技術士證照，並成功進入工程行擔任施工技術員，負責冷氣冷卻水管銲接作業。實際工作環境經常需與其他工班協作，在狹窄空間施工，但他運用職訓中培養的專業與細心，皆能順利完成任務，也獲得老師傅肯定。阿忠表示，未來將持續精進銲接技術，期望成為工地現場可靠、受肯定的技術人員。

北分署115年度自辦職前及在職訓練課程現已開放報名，失業者參訓免學費。轄區內共有五股、泰山、基隆、宜蘭、花蓮等5個職業訓練場，課程結合區域產業特色，對應智慧製造、數位經濟、機械加工及休閒農業等需求，鼓勵失待業及轉職民眾掌握技能，提升就業競爭力。最新課程資訊請上台灣就業通網站「找課程」https://www.taiwanjobs.gov.tw/，或洽客服專線0800-777-888。





