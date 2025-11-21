北分署YS深入宜蘭職擊校園

為協助大專青年探索個人興趣、提前規劃職涯，勞動力發展署北分署青年職涯發展中心（簡稱北分署YS）近日走訪國立宜蘭大學與佛光大學，舉辦「職擊校園」活動，帶入職涯資源。透過多元服務方案與設計專屬課程，協助學生盤點自身優勢、釐清生涯價值觀，有效縮短由校園進入職場的距離。（見圖）

本次「職擊校園」活動由北分署YS職涯諮詢師帶領，內容涵蓋「生涯興趣探索」與「打造亮點履歷與面試攻略」兩大主題，依不同年級學生需求提供客製化、精準的輔導。為大一新生規劃「生涯興趣探索工作坊」，運用「尋常日牌卡」引導同學從日常經驗出發，思考「自己喜歡做哪些事」及「為什麼喜歡這些活動」，協助釐清個人特質與價值觀，並挖掘潛在職涯方向，讓學生在學涯早期就能逐步描繪未來藍圖。

廣告 廣告

針對即將邁入職場的大四生，則提供「亮點履歷與面試攻略」課程，強調實戰應用。諮詢師帶領學生檢視並優化履歷，並透過分組模擬面試，輪流扮演「面試者」、「面試官」與「觀察者」，讓同學從多重視角理解面試情境，提升臨場反應與自我表達能力，進一步增強求職表現。

「職擊校園」活動成果獲學校及學子高度肯定。佛光大學樂活產業學系陳主任表示，學校長期與北分署YS合作，每次課程都能帶給學生實質收穫，無論是釐清職涯方向或提升面試技巧，都有助青年順利銜接職場。宜蘭大學學生也分享，模擬演練過程讓他從不同角色視角思考問題，不僅學會應對面試提問，也強化臨場反應力，使履歷與面試表現更具優勢。

北分署表示，未來將持續深入校園推動職涯探索與就業準備課程，涵蓋職涯規劃、職場形象、勞動法規及人際溝通等面向。同時，YS也將規劃模擬面試與企業見習活動，協助青年提升實戰力。

YS並透過講座、參訪與工作坊等多元服務，全程陪伴青年穩健邁向職場。更多資訊可至「北分署YS青年職涯發展中心」官網（https://ys.wda.gov.tw）、Face-book粉絲專頁查詢，或電洽（02）2977-0755。讓YS陪你一起「在這裡，找未來」！