北分署YS深化職涯諮詢服務 助青年找對方向勇敢轉職





面對快速變動的就業市場，許多青年在踏入職場後才逐漸體會「穩定」未必等同「適合」。勞動力發展署北分署青年職涯發展中心透過一對一職涯諮詢，陪伴青年深入探索自我、釐清職涯方向。114年北分署YS服務諮詢已超過3,000人次，協助青年勇敢跨出轉職關鍵一步，順利銜接理想職涯。

小誠（化名）畢業於機械工程學系，退伍後進入電子製造業擔任工程助理，日常工作多在無塵室內進行，與人互動機會有限。工作一段時間後，他逐漸發現自己對純技術導向、互動性較低的職務興趣不高。然而親友多認為電子產業工作穩定、發展前景明確，勸他不宜輕易轉職，讓小誠一度陷入猶豫與迷惘，擔心轉換跑道會「浪費理工背景」，遲遲無法做出決定。

為釐清方向，小誠前往北分署YS接受職涯諮詢。在職涯諮詢師的引導下，他重新盤點學習與工作歷程，逐步釐清自身職涯興趣與工作價值觀。過程中發現，小誠相當重視人際互動與成果回饋，相較於獨立完成技術任務，他在跨部門溝通及向客戶說明技術內容時更能投入，也展現出將複雜專業轉化為淺顯說明的能力。

在諮詢師的陪伴下，透過蒐集適性職務資訊、分析產業趨勢與企業用人條件，小誠逐漸鎖定結合理工背景與溝通能力的職涯方向，如技術型業務與現場應用工程師（FAE）。諮詢師除協助他認識職務內容與產業需求外，也透過模擬面試，引導他釐清「由工程助理轉向業務職」的動機，並將理工專業轉化為求職優勢。

小誠經過積極準備順利獲得電子零組件代理商錄用，擔任技術型業務，負責技術諮詢與客戶服務。他表示，這份工作讓他能同時運用工程背景與溝通能力，不僅提升工作投入感與成就感，也看見未來長期發展的可能性。

北分署YS提供青年一對一職涯諮詢服務，除可親臨YS進行實體諮詢外，也可透過線上視訊方式進行，突破時間與空間限制，讓青年在熟悉的環境中獲得完整職涯引導。YS提供全方位職涯與就業服務，辦理職涯講座、企業參訪及多元工作坊等活動，協助青年探索方向、順利接軌職場。更多資訊可至「北分署YS青年職涯發展中心」官網（https://ys.wda.gov.tw/）或Facebook粉絲專頁查詢，或電洽（02）2977-0755，讓YS陪伴青年一起「在這裡，找未來」。



