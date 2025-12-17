北分署YS一日深度職涯探索 實地走進特斯拉掌握未來產業趨勢





面對全球AI技術浪潮與產業結構加速轉型，勞動力發展署北分署青年職涯發展中心（簡稱北分署YS）積極協助15至29歲青年超前部署職涯。日前特別舉辦「一日深度職涯探索」活動，以「AI求職力講座」結合「電動車龍頭特斯拉企業參訪」的雙軌並行模式，引導青年精進數位技能，並實地掌握未來產業所需人才的樣貌。

職涯講座以「AI職涯教練：從定位到錄取的數位陪跑」為題，邀請中華電信人力資源管理師顧克威主講，聚焦青年最關注的求職力養成。強調在AI時代企業對新人的評估不再僅限於學歷，而更重視能以具體事證展現的能力表現；同時熟悉AI工具已成為近年企業高度關注的關鍵技能。

課程中帶領青年實際操作ChatGPT與Gemini等AI工具，進行「履歷分析」與「職缺拆解」。這項實作不僅有效協助青年快速釐清個人優勢、大幅提升面試準備效率，透過互動示範，也讓青年對AI工具在求職準備中的實際應用有了深刻印象。

下午帶領青年走訪台灣特斯拉汽車有限公司（TESLA），近距離認識電動車與能源科技產業的實際運作。特斯拉代表詳細介紹多項關鍵職務，包括：銷售顧問、交付流程專員、售後技術維修、客戶接待及充電設備維運等，協助青年全面掌握電動車行業從前端服務到後端技術支援的整體人才需求。特斯拉代表指出，在快速變遷的科技產業中，具備「快速應變」與「流程整合能力」是企業高度重視的特質。此次參訪合作，期望能讓青年能更具體理解科技企業的工作樣貌，進而激發他們對未來職涯的探索與投入。

「一日深度職涯探索」是北分署積極回應產業變革、協助青年面對職涯挑戰的具體行動。透過「講座與參訪雙軌並行」，成功引導青年認識自身優勢、精進數位職涯技能，並提前規劃個人職涯發展藍圖。參與學員黃同學分享課程中的AI工具練習，讓他意識履歷內容可以透過資料分析更精準呈現；而特斯拉企業參訪，更讓他對能源科技產業有了全新的理解，也因此更明確了自己的職涯方向。

北分署YS將持續辦理職涯課程與企業參訪，並提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試與多元工作坊等服務，協助青年探索職涯、順利接軌職場。更多資訊可至「北分署YS青年職涯發展中心」官網（https://ys.wda.gov.tw/）或FB粉絲專頁查詢，或電洽（02）2977-0755。讓YS陪你一起「在這裡，找未來」。



