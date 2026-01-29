北加保守派人士建100呎地下碉堡存彈藥 查獲種大麻設備

美國北加州傳出重大治安案件，一名在當地頗具知名度的保守派政治行動人士，日前遭警方逮捕。執法人員在其名下房產內，發現長達100呎的地道，直通隱蔽的地下碉堡，內部查獲大量非法武器、彈藥及防彈裝備。

加州公路巡警局（CHP）表示，本案源於警方接獲線報，指該處可能涉非法大麻種植。CHP出動空中作業單位，對沙斯達縣（Shasta）安德森市（Anderson）的相關房產進行空拍勘察，初步確認線報內容屬實。安德森市在州府沙加緬度北方約150哩。

警方指出，調查行動歷時約一個月，該房產登記在40歲的坎佛特（Michael Jay Kamfolt）名下。CHP於1月20日持搜索令進入現場搜索，發現一座可經由100呎管道進入的地下碉堡。該碉堡內設有電力與通風系統，鋪設具排水功能的水泥地板，並備有種植大麻的相關設備。

除非法設施外，警方在現場查獲13把槍，包括三把AR-15突擊步槍，其中一把為無序號的「幽靈槍」，另有一把鋸短霰彈槍，以及兩把通報失竊的槍枝，分別於2016年與1978年失竊。警方同時發現約1萬發彈藥，其中包含穿甲彈，另有30個高容量彈匣及四件軟式防彈背心。

官方公布照片顯示，地下碉堡內部空間相當完整，除設有電視、扶手椅及簡易健身器材外，牆面亦懸掛多項裝飾，其中包括特定樣式的美國歷史旗幟。

多家媒體指出，坎佛特為沙斯達縣知名保守派行動人士，過去曾多次在縣政委員會議中公開發言質疑選舉舞弊問題。洛杉磯時報報導，他同時是沙斯達縣縣政委員克萊（Kevin Crye）的支持者。克萊為川普總統「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的公開擁護者，並於2024年罷免案中以50票之差驚險過關。

坎佛特遭逮隔日，克萊在臉書發布影片，回應相關事件，但未指名道姓提及當事人。他表示，得知一名支持者、也是朋友遭逮後「心情沉重」，並呼籲外界不要過早下定論，強調「在被證明有罪前，任何人都應被視為無辜」。

警方指出，坎佛特目前涉嫌多項輕罪與重罪，包括製造幽靈槍、非法製造突擊步槍、持有與改裝機關槍，以及持有穿甲彈等，已依法逮捕偵辦。

CHP北區分局局長皮諾利（John Pinoli）表示，此案性質已遠超非法大麻種植，隱密地下碉堡與大量非法武器的組合，對公共安全構成嚴重威脅。

警方並指出，相關調查仍在進行中，將持續追查是否涉及其他不法行為或相關人士。

