北加州冬令發放 山火受災戶翻轉手心

寒冬到來，美國沙加緬度慈濟志工，特地前往山上社區馬加利亞，進行冬令發放並且陪伴孩子們度過溫馨的耶誕節，共有1367人接受到這分祝福，他們大多是2024年時公園林火(PARK FIRE)的倖存者，而來做志工幫忙的，除了慈濟人，也看到天堂鎮的林火受災者，翻轉手心。

有點霧，有點雨，山林裡充滿冬天的氣息，比屋子還高的耶誕老人和麋鹿，更是增添了過節的氛圍。慈濟再次與災難救援組織GEM合作，陪伴山上的孩子度過佳節。

西海岸營運總監 伊莉莎白：「這不是一次普通的山上孩子耶誕活動，也是我們的第15屆，我們稱之為馬加利亞山之魔法(Miguelio Mountain Magic)，我們非常感恩慈濟再次加入我們，與我們度過這一年，也讓今天的活動充滿魔力。」

來參加的家庭，真的需要點魔力重建家園，他們大多是2024年公園林火的受災戶，當時野火延燒四個郡縣，造成6百多戶家庭無家可歸，慈濟的陪伴一直都在，並且與關懷組織共善同行，照顧更加周全，提供場地的馬加利亞社區就是首次合作。

社區活動中心執行董事 克里斯：「作為社區中心 我們希望把關懷與付出，帶給山上的每一位居民，確保大家在節日季節時都能被照顧到。」

除了陪伴孩子，也為大人帶來保暖的手套和毛毯，2018年天堂鎮大火，受災的居民，現在也以志工的身份，站在台前。

溪口慈濟服務中心志工 芭比.雷.瓊斯：「沙加緬度聯絡處慈濟團隊，也特地來到馬加利亞，與我們一起參與活動，並帶來慈青們的表演，彩排時已經非常精彩，我非常期待他們的演出 。」

慈濟關懷戶 賈斯汀.莫拉：「能夠與慈濟合作讓我感到非常榮幸，能為大家帶來精彩的演出，因為他們一直以來幫助我們社區，陪伴大家走過復原之路。」

對於開了二個多小時車程前來的沙加緬度慈濟人而言，更是難忘的旅程。

家長 曲潔西：「領取食物的時候，對我們也都是非常客氣 非常感恩，都是面對微笑跟我們說謝謝 節日快樂。」

慈青 黃嘉淇：「雖然下著很大的雨，但是還是有很多人來，從小孩子到大人 到老人，都來參加今天的活動，看見很多人的笑容。」

這場冬令發放，有超過5百戶的家庭來參加，帶回滿滿的溫暖，走過寒冬。

