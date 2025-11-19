北加州慈善音樂會 天籟守護光復家園

為了替花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災區募款，台灣民歌天后鄭怡、許景淳，受慈濟邀請，到北加州地區獻聲開唱，現場座無虛席。

典雅的鋼琴、大提琴合奏拉開序幕，舞台、燈光，所有氛圍感元素通通到齊。慈濟在加州發起慈善音樂會，要為堰塞湖溢流受創的花蓮光復鄉募款，請到華人界熟悉的資深藝人，接力演唱。

才剛熱身完畢，民歌天后鄭怡帶來出道爆紅成名曲「月琴」，渾身散發親和魅力的她，隨後更是走下舞台，與觀眾分享麥克風，帶來「微風往事」。

民歌手 鄭怡：「我覺得我跟慈濟有這個緣，就是當時李壽全老師，在跟我提(慈善音樂會)這個時間，偏偏的，前面也很忙，後面也很忙，就只有這個五天有空。」

有「台灣最美聲音」美譽的許景淳，演唱了大愛劇場「矽谷阿嬤」的片頭曲「生命的河流」，感人至深的歌詞內容，為慈善音樂會的畫上亮點。

不只有音樂，還有真實的人生個案，來自社區的美國青年佩德羅在管訓學校遇見慈濟，最後在志工陪伴下人生翻轉，並用自己手心向上的經驗，大力募愛。

志工 佩德羅：「在此感謝大家，為我所做的一切，沒有你們，我的生活將會截然不同，但我更想感謝你們，因為你們一直相信我，也感謝當初不知為何，對我抱持這分信任的人。」

聲音的溫度勾動回憶，也從歌詞中找到共情的支點，美台之間，一股跨國的暖流正在蔓延。

