北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會
北加州慈濟腎友會將在11月16日下午2時至4時，在慈濟北加州分會聖荷西志業中心舉行，地址是2355 Oakland Road, San Jose, CA. 95120。當天將邀請腎友會醫護團隊中，任職山谷醫療中心洗腎中心的資深護理師楊素珍，為大家講解透析治療的選擇及如何守護腎功能。
即使洗腎多年，很多慢性腎臟病患者仍想知道血液透析（習稱血洗）及腹膜透析（習稱腹洗）的優點 、缺點及限制，及有效年限的統計數據等。還有如何控制血壓、血糖等的問題。很多人長期血壓高、血糖高，怎麼保護自己的腎功能，這些困擾的問題都可以在這次的講座中得到答案。
北加州慈濟腎友會走過20年，見證了許多生老病死，喜樂及痛苦，陪伴每一位腎友走過坎坷不安和平安喜樂的日子。每一次的聚會，腎友們一起分享經驗心得，家人們也彼此分享日常飲食起居的照顧，醫護人員盡心盡力地提供各種資訊，志工們提供每兩個月一次聚會的服務，讓腎友們在聚會中感受到安慰及安心。
感恩聚會將準備可口茶點，歡迎腎友㩦家人參加，可以現場也可以上網參加。上網的朋友可使用Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/82684522293?pwd=IxttXUykSzjJsYdfuTiR9pAxXz3MSk.1，Meeting ID: 82684522293，Passcode為2025。
若想更進一步了解慈濟腎友會，可電洽慈濟北加州分會408- 457-6969。
