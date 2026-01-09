北加州近來35起野生菇中毒 3人不治 3人肝臟移植保命
據KRON報導，加州每年因誤食野生蘑菇中毒的案例通常不到五起。但自2025年11月中旬至2026年初，僅北加州就已通報35起野生蘑菇中毒事件，其中三人不治身亡。蘇諾瑪縣衛生官員於周四公布上述數據，並呼籲民眾提高警覺。
蘇諾瑪縣衛生服務局表示，最近一起死亡案例發生在上週末，死者為蘇諾瑪縣居民，相關身分與細節未對外公布。
蘇諾瑪縣代理公共衛生官史代西（Michael Stacey）指出，今冬北加州因提早降雨且秋季氣候溫和，導致致命的「毒鵝膏菌（俗稱死亡帽菇）」大量生長。他強調，未經專家鑑定而自行採食野生蘑菇風險極高，「即使對有經驗的採菇者而言，部分有毒品種也與可食用菇類極為相似，容易誤判。」
衛生單位透露，在這35起中毒案例中，有三人為保命接受肝臟移植手術。除人類外，寵物同樣面臨風險。聖塔克魯茲縣動物收容所近日提醒社區，已有多隻犬類因誤食有毒野生蘑菇而死亡或需住院治療。
官員指出，加州部分地區全年都可能生長多種常見的有毒野生蘑菇，包括「死亡天使菇（death angel）」、「死亡帽菇（death cap）」以及「毒蠅傘（fly amanita）」。
蘇諾瑪縣衛生官員強調，最安全的做法就是不要食用任何野生蘑菇，也應避免食用親友自行採摘、來源不明的蘑菇。此外，家長應特別留意孩童在戶外活動時的安全。
衛生局表示，兒童野生蘑菇中毒案例中，多數發生在六歲以下幼童。同時也提醒，烹煮、煮沸、冷凍或乾燥處理，都無法使有毒蘑菇變得安全。
官員呼籲，若出現腹痛、絞痛、嘔吐或腹瀉等疑似蘑菇中毒症狀，應立即就醫，切勿延誤治療時機。
