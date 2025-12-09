北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
記者吳泊萱／苗栗報導
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。
路口監視器拍下，劉姓男子（36歲）駕駛休旅車沿北勢大橋北往南直行，正當劉男準備通過路口時，紀男（37歲）騎機車沿經國路高速闖紅燈，兩車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在休旅車保險桿下方，動彈不得。
劉男見狀嚇得報警求救，由於當時正逢下班交通尖峰時刻，路過駕駛人及附近店家員工發現後立刻上前幫忙，10多人合力將車頭抬起，協助紀男脫困，紀男經送醫治療，無生命危險，是不幸中大幸。
警方表示，雙方駕駛人均無酒駕情形，肇事原因初判是紀男闖紅燈釀禍，詳細肇事原因仍有待調查釐清。苗栗警察分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
更多三立新聞網報導
直排輪教練伸狼爪！學校廁所露鳥猥褻5歲女童…女童作證「臭臭的」定罪
苗栗婦路口鬼切被撞死！法官認證「完全閃不掉」…肇事駕駛獲判無罪
台中港式餐廳食物中毒！「2歲童住院8天」市府列高風險對象…業者回應曝
鉛球冠軍不爽被分手！「還寵物鼠」誘殺18歲前女友…畏罪自傷延押2月
其他人也在看
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 171
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 58
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 1
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
消費者報告 2026 最佳品牌排行出爐！Subaru 蟬聯寶座 BMW 操控性能最優
許多消費者在選購新車時，對於大量汽車品牌與車款如何選擇而感到苦惱，對此知名汽車評測機構《消費者報告》每年都會針對市場上各品牌，進行各方面調查，搭配上自家的道路實測團隊，進而選出表現優異的品牌排行榜。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【試駕】試過Tesla Model S Plaid之後明白為何受歡迎了
Tesla年中時帶來進行升級的Model S，除了提供冰霜藍新車色外，Model S Plaid亦配備碳纖維尾翼和標誌，然而在試駕過Model S Plaid後，終於了解為何Tesla如此受歡迎了。老實說在此之前對於Tesla的內裝設計與操作邏輯不太有好感，但直到試過Model S Plaid後，不僅態度轉變也了解到Tesla為何受歡迎了。 新款Model S Plaid在外觀方面外行人可能不會發現差異，但老司機一看就知道新款車型氣壩有進行調整，另外亦導入前、後下擾流和碳纖維尾翼，此外車頭也加入碳纖維標誌進行點綴，再來也新增冰霜藍色。透過上述小幅轉變升級都讓Model S Plaid外型更貼近千匹馬力，但若能比照Model Y造型設計或許會更理想。新款Model S Plaid新增冰霜藍新車色。氣壩有所調整，另配置前、後下擾流和碳纖維尾翼。車頭加入碳纖維標誌。配備21吋Velarium輪圈。坐進Model S Plaid發現座艙飾板材質出乎意料的好，儀表平台、前後車門上緣、門板、扶手等多處都採用軟質/皮質飾板包覆，縱使沒有華麗的鋪陳，但搭配簡單的線條設計，進而在冷冽科技中散發溫潤氛圍。Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 147
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 17 小時前 ・ 4
台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士" 更多民視新聞報導濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷丟人啦！隊友飛身遭扯下魔術「小拳石」不忍了「拿球怒砸」尼克前鋒吞T左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新北板橋府中商圈「定食8」凌晨爆炸！ 整層炸爛多名路人受傷送醫
[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生公安事故，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，掉落的殘骸及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成多人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療，消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，詳細事故原因仍待調查釐清。 警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。 警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是4女1男5名路人及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫。新北市消防局長陳崇岳指出，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。 陳崇岳續指，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
板橋「定食8」凌晨氣爆「雜物噴街道5人傷」…新北消防局長曝最新進展
新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓今（8）日凌晨發生氣爆事件，導致5名路人無辜遭牽連、受傷。據了解，氣爆地點為該大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」，餐廳內部炸得面目全非、牆體塌陷，新北市消防局長陳崇岳對此不敢大意，隨即到場了解情況，並說明案情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【高人氣七座MPV正面對決!!】Hyundai Custin／Citroën Berlingo／MG G50 Plus 全方位空間、乘坐、置物實測！養護成本一次看清
這次要測試的不是豪華、不是性能，而是台灣家庭最關心的—MPV 的真實實用性！ 在觀眾熱烈敲碗之下，嘉偉哥一次帶來 Citroën Berlingo、MG G50、Hyundai Custin 三台超夯 MPV 的全面實測。 三款車定位各不同： Citroën Berlingo 以工具感與大尾箱著稱，最受露營族與實用派青睞 MG G50 主打 CP 值爆棚空間、配備滿載，吸引家庭通勤與多人乘坐需求 Hyundai Custin 則以舒適設定、科技配備與品牌形象搶攻新世代用戶 本次實測將聚焦三大重點：尾箱空間與機能性.滿載動力測試.實際用車便利性 嘉偉哥將以多年專業試駕經驗，從家庭用車角度出發，揭露每台車的真實優缺點，避免大家買車後才後悔。 到底誰才是真正的「家庭神車」？ 這集的實測會給你最接地氣、最符合台灣使用環境的答案！ 更多精彩內容就在：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 17 小時前 ・ 發起對話
Kia截至11月底銷售近9500台！限時購車最高享逾16萬禮遇、冬季健檢同步登場
Kia總代理台灣森那美起亞秉持積極導入新世代車款，更全面提升全台服務量能。2025年截至11月底，Kia全車系全年已創下9,448台的銷售佳績，不僅以2.6%的同期年成長率，成為今年國內車市少數正成長的品牌之一，更再次寫下同期歷史新高紀錄！Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 Audi Q5 TFSI quattro 150kW S-Line運動版試駕：它怎麼在LSUV紅海中突圍？
在純電浪潮席捲豪華休旅市場的當下，有別於對手逐步轉向電動化的作法，全新Audi Q5 TFSI quattro 150kW S-Line運動版依然穩居燃油陣營的核心位置，並藉由「雙線並行」策略，在電動車系擴大布局的同時，亦針對燃油車型導入新平台技術，以及精密的48V MHEV輕油電動力，讓Audi Q5成為燃油SUV少數能兼具科技感、節能效益與quattro四驅操控靈魂的代表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話