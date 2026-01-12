北勢東路紅線惹議 市府：因設消防栓

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路日前完成人行道與車輛停放區整體規劃，其中約十公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線引發爭議，建設局表示，因該處位置設有地下式消防栓。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路日前完成人行道與車輛停放區整體規劃，附近民眾發現其中約十公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線，致常有民眾不慎違規被開單，形同「陷阱」；台中市政府十二日說明，因為該位置設有消防用地下式消防栓，依規定劃紅線提醒用路人。

民眾指出，北勢東路商圈自劃設人行道後，多數路段仍屬可停車範圍，但近來發現五一五號及五五六至五五八號兩個地點前原車輛停放區，卻被突然劃設禁止臨時停車紅線，未見明顯立面告示或提前警示，只以地面且靠內小字提醒，實際停車時容易因視線遮蔽，車主可能不慎違規遭開單，形同「陷阱」。

民眾反映該路段確實因行車安全、視距或其他公共因素需禁止停車，是否應有一致性規劃，而非僅在單兩個點位例外，否則在「大多數可停、少數突禁」的情況下，容易造成駕駛判斷混亂，也增加交通執法爭議。

台中市建設局表示，為建置友善人行環境，人行道設置及改善皆以國土署規範為依據，相關標線均經交通專業委員及交通局審查，沙鹿區北勢東路二處車輛停放區劃設紅線一事，查該處位置設有消防用的地下式消防栓，依道路交通安全規則規定，交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防栓、消防車出入口五公尺內不得臨時停車，為避免影響消防救災，依規劃設紅線以提醒用路人。