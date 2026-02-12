北北基地質賞析手冊發布 6路線帶你發現地景之美

（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地礦中心今天發布第6本地質賞析手冊「北北基生活圈-登上大屯火山．從新角度遊山河海」，以地質環境教育為主軸，規劃北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷及金銅煤礦區等6條主題路線，帶領民眾從地質視角認識北北基「山、河、海」地景之美。

地礦中心今天舉行「北北基生活圈地質景點漫遊小冊發布」記者會，主任徐銘宏表示，中心除定期公告地質敏感區、提醒潛在風險外，也肩負地質環境教育責任，因而持續編製各地地質景點漫遊小冊，先前已推出桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及宜花東等系列，逐步建構全台「地質生活圈」的知識與旅遊網絡。

地礦中心指出，本次手冊是專為北北基地區量身打造，以中心發行的科普期刊「地質」相關旅遊文章為基礎，並整合最新旅遊與展示資訊編撰而成，除介紹壯麗地質景觀，也納入環境永續、礦業文化路徑、地質敏感區等主題，例如猴硐礦業聚落與「礦工文史館」等推薦景點，讓民眾在旅遊中理解地景形成背景與人文歷史。

地礦中心說明，自2015年倡議「地質生活圈」概念以來，即致力將台灣各地地質特色融入可親近的旅遊路線，透過深入淺出的解說，讓民眾在休憩與慢活體驗中認識地質成因與環境價值。手冊內容串聯國家公園、國家風景區、地景保育據點及周邊特色展館，推廣地景保育與環境教育。

地礦中心表示，手冊電子檔已公布於地質出版品網站，開放民眾下載閱覽；紙本將透過地質行動博物館等實體活動發送，盼藉由線上與實體推廣，提升大眾對北北基地區環境資源的認識，帶動旅遊觀光與環境教育發展。（編輯：張良知）1150212