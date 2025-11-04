北北基大雨特報 吳德榮：北部宜花有短暫雨

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天發布大雨特報，北北基留意局部大雨，預估持續至晚間。氣象專家吳德榮表示，今天仍受東北季風影響，北部、宜蘭及中部山區有局部短暫雨。

中央氣象署發布大雨特報，東北季風及華南雲系東移影響，基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石，預估持續至晚上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至9日另一波東北季風影響；明天水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台灣偏涼；6日至9日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨機率。冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。

吳德榮提到，預估10日有另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南。

另外，吳德榮表示，最新歐洲及美國系集模式模擬顯示，另一個熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散度非常大、代表「不確定性」很大，故過早去討論其對台的威脅程度、也是枉然，各國模擬皆還在調整中。（編輯：方沛清）1141104