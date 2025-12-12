北北基宜今明防大雨 冷氣團南下低溫探12度

記者古可絜／綜合報導

氣象署表示，今明（12、13）兩日水氣偏多，北北基宜防大雨；13日晚間大陸冷氣團南下，14、15日清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。

中央氣象署指出，今明兩日白天受東北季風影響，迎風面北部、東半部白天高溫略降；13日晚間起大陸冷氣團南下，持續影響至15日，預估14、15日清晨最冷，中部以北、宜花平地低溫約12至14度、南部約14至16度，局部地區因輻射冷卻會出現10度左右低溫。

14、15日受冷氣團影響，北部、東半部白天高溫約20至22度，中南部23至25度；16日冷氣團減弱，白天氣溫回升，北部、東半部約23、24度，中南部25至27度。

氣象署提到，明日基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

此外，東北風明顯偏強，臺灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；明日下午起臺灣東南部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；臺灣東北部海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻須特別注意。

氣象署表示，明晚冷氣團南下14、15日最冷低溫探12度。（氣象署提供）