北北基宜大雨特報 吳德榮：下半天趨緩

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天針對北北基宜發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天趨緩；明天、11日天氣好轉，13日白天冷空氣逐漸南下，預估14至16日平地低溫下探攝氏10度。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天東北季風逐漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台灣整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、11日天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。11日晚至12日水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，13日白天起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，14至16日乾冷空氣南下，各地轉晴朗；14、15日白天偏涼、早晚很冷，16日白天起冷空氣減弱，氣溫回升。14日晚、15日晨及16日晨氣溫最低，最新模擬仍預估為入冬以來首次大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下。模式會繼續調整，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1141209