北北基宜12日防大雨 週末冷氣團南下低溫探12度

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署表示，明天、13日水氣偏多，北北基宜防大雨；13日晚間大陸冷氣團南下，14、15日清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，明天、13日白天受東北季風影響，迎風面北部、東半部白天高溫略降；13日晚間起大陸冷氣團南下，持續影響至15日，預估14、15日清晨最冷，中部以北、宜花平地低溫約12至14度、南部約14至16度，局部地區因輻射冷卻會出現10度左右低溫。

黃恩鴻表示，14、15日受冷氣團影響，北部、東半部白天高溫約20至22度，中南部23至25度；16日冷氣團減弱，白天氣溫回升，北部、東半部約23、24度，中南部25至27度。

黃恩鴻指出，17日又一波東北季風增強、18日就會減弱，僅北部、東半部高溫略降。

黃恩鴻提到，13日夜晚至14日上半天，由於溫度下降且還有殘餘水氣，中部以北3500公尺以上高山有結冰或降雪發生機率。

降雨方面，黃恩鴻指出，明天、13日白天東北季風迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，新竹以南為多雲到晴。

黃恩鴻表示，14、15日水氣減少、各地轉乾冷，以北海岸、大台北山區、宜蘭有零星降雨為主；16日天氣回穩，各地晴到多雲，東南部、恆春半島有零星短暫雨；17日再一波東北季風增強，但水氣不多，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，13日清晨中南部有局部霧；14日基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區易有長浪。（編輯：張雅淨）1141211