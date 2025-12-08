北北基宜9日防大雨 週末轉冷平地低溫探10度

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，明天水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭防局部大雨；10日天氣回穩；預估13日下半天冷空氣南下，14日、15日最冷，局部平地低溫探攝氏10、11度。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受東北季影響，北台灣全天氣溫約19至23度，南部地區低溫約17至19度、高溫26至28度。

黃恩鴻表示，10日東北季風減弱，西半部白天高溫可回升至26到28度，感受舒適溫暖；11日、12日東北季風略增強，北台灣高溫降至23、24度；10日至12日各地低溫變化不大，約17至19度。

廣告 廣告

黃恩鴻提到，13日下半天起冷空氣逐漸南下，預估最冷的時間是14日晚間至15日清晨，中部以北、宜花平地低溫約13至15度，南部、台東15至17度；由於14日、15日偏乾冷，清晨輻射冷卻影響明顯，溫度會降至約10、11度，15日白天起就會略微回升。

黃恩鴻提醒，週末這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，預報模式後續仍有調整空間，提醒各地都會是「很有感」的降溫。

降雨方面，黃恩鴻表示，明天東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，預估下半天趨緩。

黃恩鴻說，10日東北季風減弱，北部、東北部為零星短暫雨；11日、12日東北季風稍增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；13日冷空氣南下，水氣偏多，由北而南轉濕冷，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提到，14日、15日水氣少，各地為多雲到晴，以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有零星雨為主。

此外，黃恩鴻表示，明天東半部沿海及恆春半島有長浪發生；10日、11日清晨西半部地區，12日清晨中南部地區，易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1141208