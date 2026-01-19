北北基春節計程車加成 每趟次一律加收30元

農曆新年即將到來，台北市、新北市及基隆市政府公告2026年計程車春節加成運價。北北基將自2月11日零時起至2月22日24時，同步實施春節加成，為期12天，每趟加收30元，藉此鼓勵計程車駕駛投入春節疏運行列，降低民眾候車時間，強化整體交通服務韌性。

春節加成期間，凡於雙北市、基隆市境內上車之乘客，均依計費表跳表金額支付車資。駕駛人須透過新式計費表內建功能選取「春節加成」，系統即會將30元納入跳表金額；若未選取春節加成鍵，仍須依跳表金額向乘客收費，不得另外加收費用。

廣告 廣告

為提升資訊透明度，北市府已經印製春節運價加成宣導貼紙，提供駕駛張貼於車內，駕駛人自1月21日起可至計程車服務站、警察廣播電臺、交通警察大隊及相關公工會索取。

新北市交通局指出，新北市計程車春節加成措施與台北市、基隆市同步實施，加成30元已直接納入跳表金額，乘客僅須依跳表顯示支付車資。其中，瑞芳與烏來地區固定路線，則依現場公告之春節運價收費。

新北市交通局運輸管理科強調，春節加成30元、夜間加成自23時至翌日6時加收20元，以及國道通行費，皆須反映於跳表金額中。夜間加成由系統自動計算，過年加成與國道通行費則由駕駛設定，計費表上將清楚顯示「春節」字樣，方便乘客辨識與查核。

基隆市府表示，為配合北北基共同生活圈通勤與返鄉需求，基隆市計程車春節加成比照辦理，確保收費標準一致，避免跨縣市搭乘產生爭議。民眾搭乘計程車時，應於下車前索取乘車證明並確認收費內容。

如發現未依跳表計費或有超收情形，可記下車號、搭乘時間與地點，撥打1999市民服務專線申訴，經查證屬實，將依法裁處9,000元至9萬元罰鍰；春節期間將加強聯合稽查，維護計程車市場秩序。

原文出處

延伸閱讀