北北基桃今商討TPASS因應方案 蔣萬安再喊話行政院

台北市長蔣萬安喊話行政院，坐下來好好跟立法院溝通。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕中央總預算案遲未審查，中央補助地方公共運輸定期票TPASS卡關，北北基桃淪為「重災區」，只能先以剩餘款和自編預算支應，4市代表今(12)早10點將開會因應；台北市長蔣萬安重申說，行政院必須要坐下來好好跟立法院溝通，市府就是努力讓服務持續不中斷。

4市交通局長今天上午10點將在台北市松德辦公大樓，召開公共運輸發展平台工作小組會議，確認預算分攤、準時撥入專戶等，讓TPASS服務不中斷。

廣告 廣告

蔣萬安早上9點半出席士林區「市長與里長有約」，會前被問到TPASS相關問題時表示，行政院應該依法來編列軍警消相關權益預算，才能在立法院順利付委。行政院必須要坐下好好跟立法院溝通，台北市政府就是針對民眾相關的包括TPASS相關的權益、服務，努力讓它持續不中斷。

【看原文連結】

更多自由時報報導

就在明天！ 總預算卡關波及TPASS淪重災區 基北北桃急開會應對

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

