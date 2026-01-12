北北基桃今商討TPASS因應方案 蔣萬安喊話：行政院要跟立法院好好溝通

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

中央政府總預算案仍卡關，TPASS 1200月票通勤族首當其衝，北北基桃公共運輸平台今（12）日10點舉行會議因應。對此，台北市長蔣萬安今（12）日受訪表示，行政院必須要坐下來好好跟立法院溝通，市府就是努力讓服務持續不中斷。

針對TPASS相關問題，蔣萬安受訪表示，行政院應該依法來編列軍警消相關權益預算，才能在立法院順利付委。行政院必須要坐下好好跟立法院溝通，台北市政府就是針對民眾相關的包括TPASS相關的權益、服務，努力讓它持續不中斷。尤其針對大家非常關心的軍警消權益，應該要在總預算裡面編列，所以這個部分想還是要好好談、好好溝通。

媒體詢問，是否喊話賴清德總統，可以像前總統陳水扁與在野領袖對話？蔣萬安回應，確實目前朝野的僵局對立非常嚴重，都不是人民之福。所以身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好地談、來溝通。

蔣萬安舉例，過去包括前總統陳水扁在內，陳前總統不管是由唐飛擔任閣揆或是和在野黨領袖見面，其實都有前例。我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通、好好對話。

