北北基桃允續辦 南高再撐1個月

高雄市長陳其邁6日表示，希望立法院高抬貴手，盡速審查預算，避免影響人民權益。（洪浩軒攝）

中央政府總預算案在立法院持續卡關，戰火波及基層民生，其中攸關全國數百萬通勤族權益的「TPASS公共運輸通勤月票」經費動向，引發各界高度憂慮。為此，北北基桃本月12日將開會討論，4位市長也異口同聲表示，將持續辦理，絕不讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損；高雄、台南市府表示，目前只能再撐1個月，希望立法院以蒼生為念，在攸關民生福祉的部分，請高抬貴手。

台北市長蔣萬安日前針對TPASS恐斷炊問題表示，台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷，北北基桃將在12日開會討論。

新北市長侯友宜6日受訪強調，絕對不會受到中央撥款比較遲而影響，會依《預算法》規定先行動支相關經費，絕對不會讓民眾搭乘大眾運輸的權利受損。

基隆市長謝國樑指出，基隆市的通勤族往往得透過轉乘，因此TPASS政策對基隆更重要。不管北北基桃4市12日對策研議如何，基隆市政府都必須扛起通勤族的月票補貼。

台南市府交通局則是緊急啟動應急機制，優先挪用去年度結餘款支應，但預估最多僅能再撐1個月。目前評估最壞打算為先暫停撥付款項給各運具業者，待總預算通過、經費到位後再行補發。

高雄市府統計，若中央115年預算無法即時通過，高雄市自有預算僅能維持正常運作約1個月。市長陳其邁6日呼籲，因為總預算卡關，包含TPASS、捷運預算補助等都受到影響。希望立法院在攸關民生福祉的部分，請高抬貴手，盡速審查預算，這樣地方才能推動政務，不會影響人民權益。