北北基桃喊話中央提TPASS應變方案 公路局：票收及配合款先墊付

〔記者蔡昀容／台北報導〕中央政府總預算尚未審查，地方補助款卡關，行政院通勤月票TPASS服務恐受影響，北北基桃為此開跨市小組會議，喊話中央提出應變計劃。交通部公路局表示，在立法院未審議通過前，短期僅能先以民眾購買定期票票收及地方配合款墊支撥付給運輸業者，後續待預算通過之後，再撥款中央補助款

公路局說明，2026年TPASS為新興計畫，依預算法規定，應於完成審議後才得動支；在立法院未審議通過前，短期僅能先以民眾購買定期票票收及地方配合款墊支撥付給運輸業者，後續待預算通過之後，再撥款中央補助款。

公路局表示，票收及地方補助款難長期支應TPASS運輸業者營運資金所需，可能衝擊大眾運輸工具運作，並造成TPASS政策中斷等效應。考量TPASS涉及民生及廣大通勤族權益，希望立法院儘速審查2026年中央政府總預算。

