北北基桃墊付TPASS 侯友宜：不光是TPASS的問題

新北市長侯友宜表示，如果民生預算先行，其他也要陸續到位。（王揚傑攝）

中央政府總預算卡關，影響通勤月票TPASS補助，北北基桃4市會商後決議先行墊付。新北市長侯友宜今（13）日表示，新北市已做好準備，不要影響市民權益，希望立法院民生預算若先行，其他也要陸續到位，不光是TPASS的問題，要全方位。

侯友宜說，TPASS目前新北市預算編了，我們做好萬全的準備，市民的權益不要受到影響。當然也希望立法院民生預算如果先行，其他的也要陸續到位，因為不是光一個TPASS的問題，要全方位，還有哪些民生議題、哪些有急迫性，希望在今年就能夠順利通過。

另對新北市長選舉人選如何產出，侯友宜表示，一切按照大家的機制往前走。

