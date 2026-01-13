北北基桃墊付TPASS 侯友宜：還有其他急迫民生議題

中央政府總預算在立法院卡關，導致通勤月票TPASS補助款項無法順利撥付，北北基桃4市政府會商後決議先行墊付相關費用。對此，新北市長侯友宜今（13）日強調，新北市已做好萬全準備，不會讓市民權益受到影響，並表示還有其他急迫民生議題，希望能夠在今年順利通過。

新北市長侯友宜。（資料圖／中天新聞）

侯友宜表示，新北市針對TPASS的預算已經編列完成，市府已做好萬全準備，確保市民權益不受影響。他同時呼籲立法院，若民生預算要先行處理，其他相關預算也應該陸續到位，因為問題不僅僅是TPASS而已，而是需要全方位考量。

侯友宜指出除了TPASS還有不少急迫性民生預算。（資料圖／中天新聞）

侯友宜進一步指出，除了TPASS之外，還有許多民生議題具有急迫性，希望這些預算都能在今年順利通過。他強調，應該全面檢視哪些民生議題、哪些項目具有急迫性，讓這些預算能夠盡快完成立法程序。

針對外界關注的新北市長選舉人選產生方式，侯友宜回應，一切會按照既定機制往前推進。

