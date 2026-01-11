北北基桃明齊聚討論TPASS 劉和然：市府已編預算到6月

新北市副市長劉和然今（11）日出席慈濟活動，指出新北市針對TPASS已編列接近50％預算，到今年6月使用市府預算都夠。（柯毓庭攝）

TPASS月票因中央總預算案卡關受影響，北北基桃公共運輸平台明（12）日舉行工作會議討論。新北市副市長劉和然指出，新北市已編列接近50％預算，到今年6月使用市府預算都夠，並批評行政院應「行家說行話」，延續性預算審查未通過都可以按照不超過去年額度開始執行，批評行政院將此當成政治議題操作。

劉和然認為中央預算審查「還是希望我們行政院行家說行話，不要用一些語言來欺騙我們的市民朋友」，預算雖然沒有審查通過，但如果是延續性的預算，都可以按照不超過去年的額度開始執行，立法院也有一個規定，雖然現在不審預算，但如果真的是照顧民眾，也可以把TPASS案直接送立法院，讓立法院可以先行通過。

劉和然批評中央「想要把它當作非延續性預算、當作政治議題來操作，不管我們市民的需求」，並表示基北北桃不管如何、不管預算怎麼處理，新北市已經編列相關支應的預算，大概接近50％左右，到今年6月使用市府的預算都是夠的。

