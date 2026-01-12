北北基桃會商防TPASS斷炊 藍黨團：藍白會有負責任作法

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算卡關，恐影響公共運輸定期票TPASS補助等重大民生項目，基北北桃今（12日）舉辦「公共運輸發展平台工作小組會議」，共同商討因應對策。國民黨立法院黨團書記長羅智強則強調，國民黨跟民眾黨已經在研究，將會商出一個負責任的做法，既然賴清德只想做一個擺爛總統，國家的需要，由在野黨一起來承擔，只要兩黨溝通完成，兩個黨就會有一致的行動出來。

就中央總預算卡關，使得中央未能撥補TPASS等相關預算補助，台北、新北、基隆和桃園得以剩餘款和自編預算支應，台北市政府預估可運作至6月，桃園市政府則預估只能撐到5月以前，為此，四縣市代表今上午10點於台北市松德大樓開會商討因應作為。

羅智強則表示，這次總預算延宕的罪魁禍首是賴清德，只要賴清德對軍人、警消、公教人員有顆柔軟的心，按照立法院通過的法律去編列預算，總預算就能審了，就不會有任何民進黨所講的預算問題存在，所以卡住總預算的是賴清德。

羅智強指出，按照預算法規定，針對新興、急迫計畫，行政院本來就可以提案，請立法院通過同意動支，他想請問行政院到現在提案了沒有？就TPASS或生育補助等民進黨造謠最兇的這幾個預算項目，如果賴清德、民進黨這麼擔心斷炊，那有沒有按照預算法跟立法院提案，讓這些新興計畫即便總預算尚未審完也能同意動支？民進黨前手不做、後手不做，就是因為根本不想做，只希望為預算造謠鋪路。

羅智強表示，國民黨跟民眾黨已經在會商，是不是針對新興計畫、新增項目，有急迫性的預算，兩黨會來研究，民進黨和行政院擺爛沒關係，立法院來研究如何找出一個方式來處理今天擊破跟民生相關的法案。

羅智強表示，還是勸賴清德回頭是岸，兩個手法都表現出賴清德只想造謠，根本不顧預算的心態，不編立法院通過法案的預算，叫非法預算；不提可以按照預算法來同意動支的新增計畫提案，這叫擺爛，前後兩個擺爛只是要替造謠添柴火，他相信國人眼睛是雪亮的。

