北北基桃會商TPASS因應 蔣萬安保證服務不中斷、喊話行政院

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央總預算尚未完成審查，影響地方公共運輸補助，北北基桃TPASS經費面臨缺口。台北市長蔣萬安今（12）日上午出席士林區「市長與里長有約」前受訪指出，「臺北市政府針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷」，也再次呼籲行政院與立法院好好溝通。

蔣萬安喊話行政院，「應該做下來好好跟立法院溝通。」（圖/鄧宇婷攝）

因中央總預算未審查，中央補助地方公共運輸定期票TPASS卡關，北北基桃成為受影響最明顯的區域。為因應可能出現的財務斷層，4縣市交通局今上午10時於台北市松德辦公大樓召開公共運輸發展平台工作小組會議，針對經費分攤、自籌款運用及專戶撥付等細節進行討論，希望在中央預算未明朗前，先行維持TPASS運作。

蔣萬安上午9時30分前往士林區行政中心，參加115年度「市長與里長有約」活動，針對TPASS問題，蔣萬安會前受訪時也回應，「我們地方政府當然會全力來讓服務持續下去，但最重要也就是在中央政府總預算裡面。行政院跟立法院目前針對軍警銷相關權益，「行政院應該要依法來編列預算，才能在立法院順利付委」。他強調，「行政院應該要坐下來好好跟立法院溝通，臺北市政府就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。」

