北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點

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夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！

（★小提醒：戲水活動需謹遵現場告示指示，身體不適或飲酒之後切勿下水）

👉想去哪個玩水景點點擊快速看：

1.內湖運動公園

2.大佳河濱公園

3.新北大都會公園

4.汐止星際遊戲場

5.新北美術館戲水沙坑

6.鶯歌陶瓷博物館戲水區

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7.塭仔底濕地公園

8.陽光運動園區戲水區

9.十四張歷史公園

10.暖暖親水公園

11.龍潭大池兒童戲水區

12.宇內溪戲水區

13.潮境公園

14.馬崗潮間帶

15.大坪海岸

💦【公園戲水區】

1.內湖運動公園

內湖運動公園全新升級戲水區自2026年5月28日起至9月30日將正式對外開放開放（註：每週四為清池作業日，不對外開放），全新噴水設施，透過間歇性與互動式的噴泉設計，大幅提升玩水的趣味性與安全性，成為暑假消暑的首選聖地。

◆開放時間：5/28～9/30（每週四清池作業日，不對外開放）

◆交通資訊：搭乘 552、小2、藍26 或 東環幹線至內湖運動公園下車

內湖運動公園戲水區（圖片來源：台北市政府衛工處）

2.大佳河濱公園

大佳河濱公園每年夏天開放兒童戲水區，6月和9月噴水時間為每週六、日及國定假日的10:00～10:40、11:00～11:40、15:00～18:00等3個時段；戲水區內設有大型圓圈、圓柱和巨型花朵等造型的噴水設施，造型可愛又好玩，且完全免費使用。暑假期間，大佳兒童戲水區則加碼開放平日場次，7月～8月天天都可以玩水！

◆開放時間：

7月～8月：每日 10:00~10:40、11:00~11:40、15:00~18:00

6月、9月：每週六、日及國定假日10:00~10:40、11:00~11:40、15:00~18:00

◆交通資訊：基隆河八號(濱江疏散門)或九號水門(大佳疏散門)進入後左轉直行至希望噴泉前即抵。

公車72、222（河濱公園大佳段）、市民小巴9（八號水門站）

捷運圓山站轉乘紅34（八號水門站，僅假日營運）

大佳河濱公園戲水區資料照（圖片來源：台北市水利處）

3.新北大都會公園海世界水樂園

新北大都會公園內建置完備的運動休閒設施，如自行車車道、各類型的球場等，其中緊鄰捷運三重站的「熊猴森樂園」與「海世界水樂園」是全臺灣首屈一指的全齡共融樂園，超過100組遊具色彩繽紛，融入臺灣特色動物設計，可愛又好拍。藍色系的海世界水樂園清爽消暑，與綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等7大臺灣特色水中生物一起玩水，也設置了更衣室區域、親子廁所及無障礙步道。

◆開放時間：

噴水時間：每日10:00~12:00、15:00~19:00開放，每30分鐘噴水15分鐘

暑假期間：7/1-8/31，天天開放，除每周二固定休園外

非暑假期間：6/18~6/30、9/1~10/15，每周例假日及國定假日開放

◆交通資訊：捷運三重站1號出口過馬路至河堤

海世界水樂園資料照（圖片來源：新北市水利局）

4.汐止星際遊戲場

汐止區最大的兒童遊樂場－星際遊戲場，以八大行星為主題，提供多元化遊戲區域，包括土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、適合銀髮族的天王星樂齡區，以及夏季限定的水星戲水區，還設置了星際補給站提供輕食飲料，從陸上到水中，瘋玩一整天！

◆開放時間：

噴水時間：每日10:00~12:00、15:00~19:00開放，每30分鐘噴水15分鐘（星際公園噴水至晚上20:00）

暑假期間：7/1～8/31，天天開放，除每周二固定休園外

非暑假期間：6月、9月每週例假日及國定假日開放

◆交通資訊：台鐵五堵火車站，由鄉長路一段出口出站

5.新北美術館戲水沙坑

新美館戶外園區之戲水沙坑，於6/17～8/31期間限定開放，開放時間同開館時段，如遇氣候不佳或定期維護清潔，將彈性調整開放時間，並於本館官網或社群平台公告。

◆開放時間：6/17～8/31，週三至週五10:00～17:30、週末10:00～18:00。週一、週二不開放（戲水沙坑定期維護時間）

◆注意事項：請優先禮讓12歲以下兒童使用；6歲以下幼童應有家長陪伴。禁止穿鞋、禁止寵物進入

◆交通資訊：鶯歌火車站下車，由文化路出口至對向的「捷運通廊」，步行約 6 分鐘即可抵達

6.鶯歌陶瓷博物館戲水區

新北市立鶯歌陶瓷博物館的水廣場設有戲水池、親子沙坑區、便利的沖洗區及淋浴間，戲水池底的馬賽克裝飾，呈現迷人的水感變化，水池中央以多彩的陶瓷球做為裝飾，凸顯鶯歌的陶瓷藝術，岸邊設有餐廳、窯烤區，戲水之餘也能享用美食。

◆開放時間：6/17～8/30，每週三～週日上午9:30～17:00，假日延長至18:00

◆噴水時間：每週三～日上午9:30～17:00，假日延長至18:00。每週一及週二定期清潔保養，不對外開放使用。

◆交通資訊：自鶯歌火車站由文化路出口出站後右轉，沿文化路步行約8～10分鐘

7.塭仔底濕地公園

塭仔底濕地公園是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，公園內有兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑設施。

◆開放時間：

暑假期間：每週二～週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放

非暑假期間：6月、9月，每周例假日及國定假日開放

戲水池開放時的噴水時間從上午9:30～下午18:30，每半小時噴水10分鐘

◆交通資訊：捷運頭前庄站或新埔站下車，轉搭617、918公車於中華中原路口下車

塭仔底濕地公園資料照（圖片來源：新北市水利局）

8.陽光運動園區戲水區

陽光運動園區設有直排輪競速場、四百公尺跑道、沙灘排球場、足球場，亦可串聯新店溪河濱公園自行車道。園區內設有共融、全齡、水陸空三棲的兒童遊戲場園區內的兒童遊戲場，加入戲水元素，規劃六大特色區，是安坑地區親子休閒的第一選擇！

◆開放時間：

噴水時間：每日10:00~12:00、15:00~19:00開放，每30分鐘噴水15分鐘

暑假期間：7/1～8/31，天天開放，除每周二固定休園外

非暑假期間：6月、9月，每周例假日及國定假日開放

◆交通資訊：捷運十四張站轉乘安坑輕軌至陽光運動公園站，出站步行約 11 分鐘即可抵達

9.十四張歷史公園（尚未開放）

新店的十四張歷史公園以穀倉遊戲塔為中心，10多種遊具讓大小朋友盡情放電，貼心設置了輪椅專用鞦韆，讓輪椅族玩樂無障礙。公園內設有倒水桶、水圳戲水道、水唧筒等遊具，體現了水利之於十四張的歷史意義，是新店夏日戲水的最新地點。（確切日期以新店區公所公告為主）

◆交通資訊：新北環狀線或安坑輕軌至 十四張站，出站後步行約8～11分鐘即可抵達

10.暖暖親水公園（尚未開放）

每年7～8月都會在暖暖親水公園舉辦基隆親水季，暖暖親水公園以帶狀設計沿溪展開，全長約四公里，公園內不僅有著多樣性的生物棲地，也提供了戲水、賞景、散步與放鬆的空間。（確切日期以基隆市暖暖區公所公告為主）

◆交通資訊：

台鐵暖暖火車站，往暖暖區公所方向步行約10分鐘即可抵達

基隆火車站（基隆轉運站）搭乘 602公車，至暖暖郵局或暖暖區公所站下車，步行約2～3分鐘即達

搭乘公車602至「暖暖郵局站」下車，步行即可抵達

搭乘火車至「暖暖火車站」，出站步行10分鐘即可抵達

暖暖親水公園（圖片來源：Getty Creative）

11.龍潭大池兒童戲水區（尚未開放）

湖濱公園鋪有木製地板及木製桌椅，也有小朋友的遊樂設備，園區還提供小朋友戲水的地方，可避免小朋友至大池旁戲水，戲水池中置放了龍的形體，造形生動活潑、栩栩如生。（確切日期以龍潭區公所公告為主）

◆交通資訊：

捷運永寧站4號出口轉乘公車 712 或 712A 至龍潭大池站或龍潭站下車，步行約5~10分鐘

國道三號下「龍潭交流道」，接大昌路二段直行，右轉中正路至龍元路，即可抵達龍潭大池

💦【溪流潮間帶】

12.宇內溪戲水區

桃園復興區小烏來「宇內溪戲水區」，將於6月6日～9月28日全面開放！規劃出淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區3區域，現場還增設 5 台吹風機服務，貼心解決過往玩水後無處吹乾頭髮的不便。

◆戲水區域（季節性開放）：

開放時間：6月6日～9月28日

一般月份（6月、9月）：9:00～16:00，僅於例假日、休假日及國定假日開放

暑期加碼（7月、8月）：9:00～16:00，除週二公休外，其餘平、假日均有開放

◆交通資訊：

假日：桃園客運總站(桃園火車站後站) ，搭乘台灣好行小烏來線（假日行駛），至小烏來天空步道站

平日：搭臺鐵至桃園或中壢站下，轉搭桃園客運至大溪站下-轉搭桃園客運5109A至小烏來站下

自行開車：國道3號-大溪交流道下-市道112甲-省道臺3線-省道臺4線-省道臺7線-興溪道路

宇內溪戲水區（圖片來源：桃園市政府風景管理處）

13.潮境公園

坐落於基隆東北角濱海路段的潮境公園，背山面海，視野遼闊，是一處能夠遠眺碧藍太平洋的絕佳景點。此處不僅是海洋生態的重要棲地，更因其獨特的自然景觀與裝置藝術，吸引眾多旅人前來散步、拍照、放空。

◆交通資訊：

搭乘公車 103 於「海科館(碧水巷)站」下車，往前行經平浪橋即可抵達。

基隆公車108至海科館(碧水巷)下車。

搭乘 T99 濱海奇基線於「海洋科技博物館(潮境公園)站」下車，往前行經平浪橋即可抵達。

搭乘基隆客運【R66路線】至【海科館(碧水巷)】下車。

搭乘791、1579於海科館(碧水巷)下車。

潮境公園（圖片來源：Getty Creative）

14.馬崗潮間帶

擁有全台最大面積的藻礁，在潮池裡或石塊下，有小魚苗、海葵、蜑螺、鐘螺、珠螺、海兔、和螃蟹等等，還有緩慢移動的小寄居蟹們，這裡一年四季有不同風情，也可以觀察到潮間帶生物。

◆交通資訊：

台灣好行黃金福隆線 856(瑞芳火車站-馬崗(三貂角燈塔)) →馬崗(三貂角燈塔)站下車

台灣好行宜蘭東北角海岸線 綠19(礁溪轉運站-馬岡(三貂角燈塔))→馬崗(三貂角燈塔)站下車

15.大坪海岸

位於基隆和東北角交界的大坪海岸，經歷數萬年海浪沖擊，形成的典型海蝕平台，甚至還有海蝕洞、豆腐岩等瑰麗又獨特的海蝕奇觀，可悠閒的漫步欣賞絕美海景，還可觀察潮間帶中的生態。

◆交通資訊：搭乘基隆市公車103至「八斗子站」下車，沿八斗子街走到底，左轉漁港一街，過油庫後方，防波堤右方小徑進入

大坪海岸（圖片來源：Getty Creative）

資料整理：Vinge

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